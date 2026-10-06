Así quedó la grama de El Campín tras los conciertos de BTS: las imágenes preocupan a hinchas

El gramado de El Campín quedó en condiciones que llamaron la atención después de los conciertos de BTS en Bogotá. Imágenes aéreas difundidas en redes sociales permiten observar el estado de la cancha tras los eventos de la agrupación surcoreana.

Las fotografías y videos publicados muestran amplias zonas del terreno de juego con evidentes afectaciones, una situación que generó comentarios entre los hinchas que han compartido las imágenes en redes sociales.

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La situación adquiere relevancia por la actividad deportiva que debe recibir próximamente el escenario. El siguiente compromiso programado en el estadio es el partido entre Millonarios y Once Caldas, previsto para dentro de una semana.

¿Qué pasará con el césped de El Campín?

Ante las condiciones actuales del gramado, de acuerdo con lo reportado por el periodista del Gol Caracol y de Blu Radio, Julián Capera, desde Sencia señalaron que se adelanta un proceso de recuperación integral del suelo antes de proceder con la renovación del césped.

La intervención contempla primero un tratamiento destinado a recuperar el terreno. Posteriormente, se realizará la instalación de nuevo césped para dejar nuevamente habilitada la cancha del estadio.

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Según la información entregada, el proceso debería culminar durante esta semana, antes del próximo partido programado en El Campín.

Así luce hoy El Campín 😖



Desde Sencia responden que se está adelantando un proceso para hacer tratamiento integral de recuperación al suelo, y luego se renovará el césped (traído desde cinco canchas alternas). Dicho proceso debería culminar esta semana. Ojalá.



El siguiente… pic.twitter.com/peREymFRsk — Julián Capera (@JulianCaperaB) October 6, 2026

¿De dónde saldrá el nuevo césped para El Campín?

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La renovación no contempla únicamente intervenir el terreno que actualmente presenta afectaciones. De acuerdo con la información suministrada, el nuevo césped será llevado desde cinco canchas alternas para adelantar el proceso de renovación del gramado.

El objetivo de esta intervención es completar la recuperación del escenario después de los conciertos de BTS y tener lista la cancha para las actividades deportivas previstas.

Las imágenes aéreas que circulan en redes sociales muestran el contraste entre el estado actual de la superficie y las condiciones que deberá recuperar el escenario para recibir nuevamente encuentros de fútbol.

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La fecha hace que el proceso de recuperación del suelo y posterior renovación del césped genere preocupación por como se ve actualmente el gramado del máxino escenario deportivo de la ciudad.