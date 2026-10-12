Deportivo Pasto confirma la contratación de técnico europeo: tiene 38 años

El Deportivo Pasto confirmó la contratación de un nuevo cuerpo técnico para dirigir al equipo, luego de anunciar la salida de René Rosero. A través de un comunicado oficial publicado este lunes, 12 de octubre, el club nariñense informó que el entrenador español Diego Merino Rivera asumirá las riendas del conjunto para afrontar los próximos retos competitivos.

Merino, de 38 años, cuenta con formación y metodología europea, además de experiencia en el fútbol internacional. Entre sus antecedentes profesionales se destaca el título que consiguió con Carabobo FC en la Primera División de Venezuela en 2024. También tuvo un paso por el fútbol colombiano al frente de La Equidad y comenzó su trayectoria en el fútbol formativo del Rayo Vallecano, en España.



Cuerpo técnico del Pasto

El nuevo cuerpo técnico estará integrado por varios profesionales con experiencia en el fútbol sudamericano. Como primer asistente técnico fue anunciado Fabiany Francia, de 34 años, quien cuenta con licencia A de la Conmebol y ha trabajado en procesos de selecciones juveniles de Venezuela. Asimismo, ha hecho parte de clubes como Monagas SC, Deportivo La Guaira y Carabobo FC, con participación en torneos continentales como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

🌋¡Héctor Carrión y Fabiany Francia ya son volcánicos!🌋 pic.twitter.com/L5OmW6kCAZ — Deportivo Pasto (@DeporPasto) October 12, 2026

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Por su parte, Héctor Carrión Mayo asumirá como preparador físico principal. El profesional es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por el INEF de Madrid y cuenta con una maestría en preparación física y readaptación de lesiones en el fútbol. Su trayectoria incluye experiencia en Carabobo FC y La Equidad. El equipo también tendrá a Carlos Rendón como segundo asistente técnico y a Carlos David Gómez como segundo preparador físico, quienes reforzarán las labores técnico-tácticas y el acondicionamiento de los jugadores.

La llegada de Merino y su equipo de trabajo se produce después de que el pasado 9 de octubre el Deportivo Pasto anunciara la salida de René Rosero y de su asistente Wilson Morelo. En ese momento, la institución expresó su agradecimiento a ambos “por su trabajo, profesionalismo y aporte al equipo profesional masculino”.



Debut del entrenador europeo

En el calendario, el próximo partido del conjunto volcánico será el lunes 19 de octubre. Por la fecha 15 de la liga, el entrenador de 38 años debutará enfrentando a Alianza de Valledupar.



Diego Merino, extécnico de La Equidad // Foto: La Equidad

El reto para el europeo no es fácil, pues el Pasto es penúltimo con solo nueve puntos después de 12 partidos disputados. Acumula solo dos victorias, tres empates y siete derrotas en este segundo semestre del 2026.