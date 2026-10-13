Fuertes lluvias en Bogotá afectan la movilidad este martes

Bogotá volvió a presentar fuertes lluvias en diferentes localidades de la capital. Este martes, 13 de octubre, la movilidad se vio afectada por la importante caída de agua y los encharcamientos que generaron en las vías de la ciudad.

De acuerdo con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), las localidades donde más se están presentando fuertes lluvias son: Fontibón, Engativá y Suba, algunas con actividad eléctrica. Asimismo, hay precipitaciones más ligeras en Usaquén, Barrios Unidos, Teusaquillo y Puente Aranda.

Lluvias en Bogotá 13 de octubre. X: @IDIGER

Publicidad

Se complica la movilidad

Por cuenta de las lluvias, se empiezan a complicar la movilidad en las principales calles de la ciudad. Por los encharcamientos se reduce la velocidad promedio en los corredores viales.

"Debido a las fuertes lluvias se presentan encharcamientos en la intersección de la Av. Cali con Transversal 91", informó la Secretaría de Movilidad en su cuenta de X.



Además, se presentó un problema de movilidad por fallas en los semáforos en la intersección de la carrera 50 con Av. Esperanza.

Las autoridades piden precaución y paciencia a los conductores por cuenta de este aguacero.

X: @BogotaTransito