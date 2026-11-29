Cuatro ciudadanos extranjeros fueron capturados en flagrancia en Bogotá, señalados de hurtar un vehículo de transporte mediante plataforma digital y agredir a su conductor, un hombre de 28 años.

De acuerdo con el coronel Andrés Benavides, comandante Operativo de Seguridad Ciudadana número uno, la víctima recogió a los cuatro pasajeros en el sector de la calle 85. Durante el recorrido, los hombres presuntamente lo intimidaron y golpearon con un revólver para exigirle las claves de sus cuentas bancarias y despojarlo del automotor. Luego, los presuntos responsables arrojaron al conductor fuera del vehículo y emprendieron la huida.

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Tras recibir el aviso de la víctima, las patrullas de vigilancia de la Estación de Policía Barrios Unidos desplegaron un plan candado y utilizaron el sistema de rastreo GPS para localizar el automóvil.

El vehículo fue ubicado en la carrera 24 con calle 80. Al notar la presencia de los uniformados, el hombre que conducía intentó escapar, perdió el control y chocó contra los separadores viales.



Luego de la recuperación del vehículo, en el procedimiento también se realizó la incautación de un arma de fuego y cuatro teléfonos celulares.

Los cuatro capturados, junto con el arma incautada y los elementos recuperados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los presuntos delitos de hurto, lesiones personales y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.