Un intento de hurto a una camioneta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), asignada al esquema de seguridad de un exfuncionario público, terminó en un cruce de disparos durante la madrugada de este sábado 28 de noviembre en el norte de Bogotá.

Los hechos se registraron hacia la 1:40 de la mañana en la carrera 56B con calle 127, en inmediaciones del conjunto residencial Niza VIII, cerca del centro comercial Niza, en la localidad de Suba.

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De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, dos de los presuntos delincuentes murieron durante el procedimiento y otros dos fueron capturados. En medio del intercambio de disparos, un escolta y uno de los detenidos resultaron heridos y tuvieron que ser trasladados a un centro médico.

Durante el operativo, las autoridades también incautaron tres armas de fuego y un arma traumática.



Por ahora, se está a la espera de que las autoridades entreguen más detalles sobre lo ocurrido y confirmen la identidad del exfuncionario público al que estaría asignado el esquema de seguridad de la camioneta involucrada en el intento de hurto.