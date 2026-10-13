Identifican el cuerpo de Ayelén Sofía Páez, desaparecida en Bogotá desde agosto de 2025

La representación de víctimas de Ayelén Sofía Páez confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de la menor y su plena identificación por parte de Medicina Legal. La adolescente había sido reportada como desaparecida el 9 de agosto de 2025. La Fiscalía adelanta investigaciones para esclarecer las circunstancias de su muerte, con dos líneas de trabajo, una por desaparición forzada y otra por el presunto homicidio.

La confirmación fue entregada por el abogado de la familia, Jimmy Erazo, quien explicó que el cuerpo fue encontrado en un municipio cercano a Bogotá. De acuerdo con el representante de las víctimas, la identificación ya fue corroborada por Medicina Legal y las autoridades continúan adelantando actos investigativos para establecer qué ocurrió con la menor y quiénes estarían involucrados.

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“Nos permitimos informar que, por investigación de la Fiscalía, se encontró el cuerpo sin vida de la menor Sofía en un municipio cercano a la ciudad de Bogotá”, afirmó Erazo. El abogado precisó que el proceso comenzó formalmente bajo la hipótesis de desaparición forzada y que, de manera simultánea, se adelanta otra investigación por el presunto homicidio.

“Ambas fiscalías están trabajando en cooperación en aras de ejercer actos de investigación para poder determinar qué pasó con Sofía, para poder determinar los hechos que rodearon estas circunstancias, por qué a Sofía la encuentran en estas circunstancias, el cuerpo sin vida, y bueno, para que haya justicia y verdad para la familia”, señaló el representante judicial.



Durante el proceso, la madre de Ayelén relató que la última vez que vio a su hija fue el 9 de agosto de 2025. Según su testimonio, ambas compartieron durante la mañana y parte de la tarde, hasta que ella salió de la vivienda a hacer unas compras. Al regresar, la adolescente ya no estaba.

También explicó que la joven se preparaba para presentar un examen académico de admisión a la universidad y que, antes de desaparecer, no había manifestado preocupación ni conflictos personales.

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El abogado Erazo indicó que la comunicación sobre el hallazgo también busca reconocer la colaboración de la Alcaldía de Bogotá, el Concejo de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación y los medios de comunicación que contribuyeron a la búsqueda. Con la identificación del cuerpo, el objetivo de las autoridades ahora es esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades penales correspondientes.