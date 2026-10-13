Galán pide a IDRD que inicie proceso contra dueños de El Campín por estado de cancha

La cancelación del duelo entre Millonarios y Once Caldas por el pésimo estado de la gramilla de El Campín, el alcalde Carlos Fernando Galán calificó la situación de “inaceptable” y como “incumplimiento” de parte de Sencia, empresa encargada del estadio por no entregar en el terreno óptimas condiciones como se había acordado inicialmente.

Frente a esto, Galán le pidió al Instituto Distrital de Recreación y Deportes (IDRD) que inicio un proceso contra ellos por posible incumplimiento en lo acordado y que responda por el estado de la gramilla, que ahora obliga la cancelación de este partido de la Liga BetPlay.

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“Las condiciones de la grama del Campín son inaceptables. Le pido al IDRD que se inicie un proceso por posible incumplimiento de Sencia, en lo relativo a la obligación de mantener la grama del estadio en óptimas condiciones para garantizar la realización de los partidos de fútbol. No admitiremos más excusas por parte del concesionario, esta es una obligación de resultado con la cual deben cumplir”, puntualizó el alcalde.

De acuerdo con Sencia, la gramilla iba a estar en perfecto esta para este 13 de octubre, pese que en imágenes se vio que estaba totalmente destruida tras los conciertos de BTS, sin embargo, aseguraron que “tenían 5 gramillas en perfecto listas para instalar”, pero se conoció que eran de las canchas del parque La Florida.



Pésimo estado de El Campín // Foto: Dimayor

“El laboratorio permite desarrollar pruebas de cultivo, manejo y cosecha mecanizada de césped natural, así como evaluar técnicas para su recuperación. Con este proceso se han intervenido 20.180 metros cuadrados en las canchas seis, ocho y nueve, que serán niveladas y recuperadas con nueva cobertura vegetal y sistemas de riego operativos”, aseguraron del IDRD sobre esto.

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Cabe recordar que Sencia, empresa a cargo del estadio, habló sobre el proceso de restauración de la cancha y aseguró que “la gramilla entró en un proceso de renovación luego del montaje y realización de los conciertos de BTS”, asegurando que todo fue planeado desde el momento en que se cerraron las dos fechas de estos eventos para el cuidado de esta, por eso, pidieron tanto tiempo la ausencia de fútbol para tener en su mejor estado.

“La noticia es decir que hoy el estadio Nemesio Camacho entra a esas ligas. Entra a esos procesos donde la grama puede ser totalmente acondicionada para que los partidos de fútbol no se vean afectados por las actividades culturales y viceversa”, dijeron, pero esto no se cumplió.

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La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (DIMAYOR) anunció la cancelación del partido Millonarios vs. Once Caldas, programado para este martes, 13 de octubre, debido al lamentable estado del terreno de juego del estadio El Campín, en Bogotá.

"La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, se permite informar a la opinión pública que debido al lamentable estado del campo de juego del Estadio El Campín, nos vemos en la penosa obligación de cancelar el partido programado para este martes 13 de octubre entre @MillosFCoficial y @oncecaldas", indicaron.

