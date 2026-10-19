Bucaramanga mantiene su invicto tras empatar con América y se acerca a la clasificación

El Atlético Bucaramanga empató 1-1 frente al América de Cali en el estadio Américo Montanini, por la fecha 15 de la Liga BetPlay-II 2026. El equipo santandereano mantuvo su invicto y continúa en la lucha por asegurar su clasificación a los cuadrangulares semifinales.

El conjunto dirigido por su cuerpo técnico tuvo que afrontar gran parte del compromiso con diez jugadores, luego de que el defensor Carlos Romaña recibiera tarjeta roja al minuto 25, tras una fuerte entrada.

Publicidad

Pese a la expulsión, el equipo auriverde encontró la ventaja al comienzo del segundo tiempo. Al minuto 47, el delantero Luciano Pons marcó el 1-0 y desató la celebración de los aficionados que acompañaron al 'leopardo' en el Montanini.

🐆 Nuestro delantero Luciano Pons fue elegido la figura del partido en la fecha 15 de la liga Betplay Dimayor. pic.twitter.com/kKnDGGUlfW — Atlético Bucaramanga (@ABucaramanga) October 19, 2026

El América de Cali aumentó la presión y consiguió la igualdad al minuto 72, mediante Josen Escobar Quintero, quien definió tras una combinación ofensiva para establecer el 1-1 definitivo.



Con este resultado, el Atlético Bucaramanga sumó un punto en casa y prolongó su racha de partidos sin derrotas. El equipo se mantenía en la quinta posición, a la espera de los resultados de los demás encuentros de la jornada, en la recta final de la fase todos contra todos.

#AlAire ¡Inicia el partido!



Bucaramanga y América de Cali ya juegan por la fecha 15 de la Liga BetPlay II.



Siga la transmisión con el equipo deportivo de @BluRadioCo#EnVivo a través de YouTube https://t.co/TyvJ3VMUFK — Blog Deportivo (@blogdeportivo) October 18, 2026

El equipo santandereano continúa en la disputa por uno de los cupos a los cuadrangulares semifinales, objetivo que buscará asegurar en las próximas fechas del campeonato.