Luciano Pons revela qué fue lo más extraño y sorprendente al llegar a Bucaramanga

El delantero argentino Luciano Pons, actual figura del Atlético Bucaramanga, confesó en entrevista con Blog Deportivo que una de las cosas que más extrañas, pero que lo sorprendió y enamoró desde su llegada a la capital santandereana fue la pasión inquebrantable de sus hinchas.

El atacante describió que, desde las primeras horas del día en que el equipo tiene partido, las calles se tiñen de amarillo, algo que no había experimentado en otros países donde jugó.

"Me encontré en una ciudad muy hermosa, muy fanática, la verdad que algo que me extrañó muchísimo porque desde que arranca el día que juega el Bucaramanga, vas por la calle y te encuentras con toda la gente vestido de amarillo y es algo muy hermoso, muy importante y te da muchas ganas de que sea el partido urgente, Entonces son cositas que a uno lo enamoran y nos dejan estar feliz acá en Colombia", dijo en Blu Radio.

Luciano Pons, goleador del Atlético Bucaramanga X: @ABucaramanga

La calidad del fútbol colombiano

El rosarino, que ha pasado por ligas de Argentina, Venezuela y Chile, valoró la calidad técnica del fútbol colombiano y aseguró que en el país no ha encontrado un jugador que no sepa manejar la pelota con los pies.

Pons, de 35 años, también habló sobre su rol en el esquema de Leonel Álvarez. Según contó, el entrenador le pide principalmente ubicarse en los espacios que deja Fabián Sambueza para aprovecharlos o abrir caminos a los volantes. Aunque por momentos debe quedarse en el área, el delantero reconoce que es impaciente y busca alternativas cuando no le llega el balón.

El atacante destacó que la experiencia le ha permitido tomar mejores decisiones en el área rival.

“Con los años uno va entendiendo un poquito más el juego, viendo más espacios y analizando mejor a los rivales. Eso me permite saber cuándo debo salir a pivotear y cuándo quedarme en el área para buscar el gol”, explicó.



Colombia le dio el mejor regalo

Más allá del fútbol, Colombia ocupa un lugar especial en su vida personal. Pons reveló que el país le dio lo más importante: su hijo. Aunque el pequeño nació en Medellín y es “más paisa” que santandereano, el delantero se siente plenamente adaptado a Bucaramanga y disfruta de cada entrenamiento en la ciudad que, según él, combina calidez y fanatismo por el equipo.

Pons dejó claro que su presente lo vive con felicidad y compromiso: “Estoy muy cómodo, muy feliz y disfrutando junto al plantel. Este es un lugar que me motiva a seguir dando lo mejor”, concluyó.

Pons es el goleador del leopardo con 5 goles, con un promedio de marcar cada 71 minutos, y el próximo partido en el que espera volver a anotar será el 18 de agosto visitando el Junior.