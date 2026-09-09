Cinco muertos y 87 desaparecidos por incendio en ferry en Filipinas.

Al menos cinco personas murieron y 87 están desaparecidas tras un incendio cerca de una zona turística en la provincia de Palawan, en el oeste de Filipinas, informó el jueves la guardia costera.

"Con base en datos que tenemos de los rescatados (42) y los fallecidos (cinco), aún hay 87 personas desaparecidas", indicó la capitana de la guardia costera Noemi Cayabyab a una radio local.

Agregó que el manifiesto del barco tiene registrados a 134 pasajeros y tripulantes.

"Solo para aclarar, estos son datos vivos y podrían cambiar con las operaciones de búsqueda y rescate en marcha", señaló.



El incendio estalló la noche de este miércoles 9 de septiembre en el ferry M/V June Aster cerca de la costa de Palawan, según la guardia costera.

Datos del servicio de monitoreo naval MarineTraffic indican que el ferry partió de la capital Manila.

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Videos del incendio del ferry

Varios internautas compartieron videos en redes sociales, en los que se observa al ferry siendo consumido por las llamas. Varios botes que estaban cerca del lugar acudieron a auxiliar a los pasajeros del ferry, así como equipos de emergencia que llegaron tras ser reportada la emergencia.

Veintiocho personas habían sido rescatadas luego de que un barco de pasajeros, que transportaba a 124 personas, se incendiara frente a las costas de Palawan en #Filipinas, informó la guardia costera local.



El barco, que transportaba a 117 pasajeros y 17 tripulantes, se… pic.twitter.com/hJGlfRNkkg — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) September 9, 2026

WATCH: A ship was caught in a blaze in waters off Barangay Marcilla in Coron, Palawan, on Wednesday, September 9. | 📷 PCG pic.twitter.com/3IIg8IjcuD — Panay News (@panaynewsdotnet) September 9, 2026