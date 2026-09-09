Video| Alcantarillas explotan en el occidente de México: temor entre los habitantes

Las alcantarillas pueden tener explosiones cuando dentro de las tuberías se acumulan gases inflamables, como el metano, y estos entran en contacto con una fuente de ignición. La presencia de basura, incendios, chispas o llamas cerca de los sistemas de drenaje puede provocar que los gases acumulados se enciendan y generen una detonación.

Explosiones causan temor en el occidente de México

Cerca de 10 alcantarillas explotaron en Tlajomulco, en el estado de Jalisco, en el occidente de México, provocando temor entre la población local, pues el estallido los tomó por sorpresa.

Uno de los momentos quedó registrado en una cámara de seguridad. En las imágenes se observa a un hombre que se encontraba en el jardín de su casa arreglando el césped, cuando, de un momento a otro, la alcantarilla que estaba a menos de unos metros explotó.



Tras el estallido, el hombre salió de su vivienda y se acercó a otros vecinos para hablar sobre lo ocurrido, mientras la situación generaba preocupación entre los habitantes de la zona.

El video también deja ver que no fue solo esa alcantarilla, pues en la zona varias terminaron explotando al mismo tiempo. De acuerdo con Salomón Molina, director de Protección Civil y Bomberos de la zona, las detonaciones se originaron por la concentración de gas metano dentro de una tubería, aunada a la quema de basura cerca de un domicilio.

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Asimismo, las autoridades señalaron que no se reportaron personas heridas tras el incidente de las 10 alcantarillas que explotaron.

Tras el hecho, la empresa de acueducto de la zona y las entidades encargadas acudieron para atender la emergencia y gestionar el sellado o reposición de las alcantarillas faltantes.

🕳🇲🇽 Alcantarillas explotan en el occidente de México



💥 Cerca de 10 coladeras estallaron en Tlajomulco, en el estado de Jalisco (occidente), lo que causó temor entre la población local.



👉 De acuerdo con el director de Protección Civil y Bomberos de la zona, Salomón Molina, la… pic.twitter.com/S2T36jrfLJ — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) September 9, 2026