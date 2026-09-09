Sale a la luz nuevo video del accidente del avión de Amazon en el aeropuerto internacional de Miami

El pasado domingo 6 de septiembre cinco personas fallecieron tras estrellarse un avión de carga de la compañía Amazon al salirse de la pista después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami.

El avión afectado, un Boeing 767-300 operado por 21 Air procedía del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan, en Puerto Rico, según informó la Administración Federal de Aviación (FAA), que abrió una investigación del suceso.

El hecho también dejó otros cinco heridos y tres de ellos se encontraban en estado crítico, debido al fuerte choque. Según información de las autoridades, el avión chocó en la carretera con varios vehículos y más de sesenta unidades del Cuerpo de Bomberos y Rescate se desplazaron al lugar del incidente para atender la emergencia.

Nuevo video del accidente del avión de Amazon

Un nuevo video del hecho salió a la luz en las últimas horas; en la grabación se ve el avión desde otro ángulo destruyendo todo a su paso hasta llegar al estacionamiento en el que se detuvo.

Asimismo, se observa cómo la aeronave atraviesa una vía y justo en ese instante pasaban un vehículo particular y lo que parece ser un camión de carga. Al parecer, se lleva a ambos vehículos por delante.

Publicidad

Una van que iba metros más atrás alcanzó a salvarse de ser arrastrada por el avión, pues al percatarse giró en sentido contrario y frenó.

Tras el choque, en el nuevo video también se ve cómo una enorme nube de humo y polvo se comienza a formar alrededor.

🇺🇸 | Nuevo video del accidente del avión de Amazon en el aeropuerto internacional de Miami. pic.twitter.com/WjLlVb5GuZ — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 9, 2026

Demandan a Amazon por accidente de avión

Publicidad

La esposa de uno de los cinco fallecidos en el accidente ocurrido el pasado domingo, cuando una camioneta fue impactada por un avión de carga de Amazon cerca del Aeropuerto Internacional de Miami, presentó este miércoles una demanda contra el gigante del comercio electrónico.

La demanda, que recogen medios locales, también incluye a Amazon Air Cargo y otras empresas relacionadas con la operación de la aeronave, además de los pilotos del avión, que ya fueron dados de alta del hospital.

El documento alega que el accidente fue consecuencia de una cadena de fallos, incluidos un error del piloto, una formación inadecuada y el uso de una aeronave con 32 años de antigüedad.

Según la policía de Miami, los fallecidos fueron identificados como: Rolando Alemán León, de 55 años; Yoel Rodríguez Narajo, de 53; Julio C. Pineda, de 75; Carlos Acosta Fajardo, de 53, y Javierkys Reyes Quevedo, de 47.

