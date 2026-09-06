En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bendito Menor
Vuelta a España
Operativo en Nariño
Incendios forestales

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Un avión de carga de Amazon se sale de la pista e incendia en el aeropuerto de Miami

Un avión de carga de Amazon se sale de la pista e incendia en el aeropuerto de Miami

La aeronave Boeing 767 terminó envuelta en llamas tras desviarse de la pista de aterrizaje. Testigos en la zona registraron la emergencia en video.

Avión de carga de Amazon accidentado e incendiado en el Aeropuerto Internacional de Miami
Avión de carga de Amazon accidentado e incendiado en el Aeropuerto Internacional de Miami
Foto: captura de video
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de sept, 2026

Un avión de carga Boeing 767 perteneciente a la compañía Amazon se salió de la pista de aterrizaje y chocó en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Miami, en los Estados Unidos.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Tras la maniobra y el impacto fuera del área delimitada para el rodaje, la aeronave terminó envuelta en llamas en el terreno contiguo a la pista principal.

Videos captaron el incendio en la terminal aérea de Miami

Testigos que se encontraban en las inmediaciones del terminal aéreo registraron los momentos posteriores al siniestro mediante grabaciones compartidas en redes sociales.

Últimas noticias

Emergencia-Nepal-AFP.jpg
Mundo

Ascienden a 1.384 los muertos en Nepal y el Tíbet tras la devastadora avalancha en el Himalaya

Pico do Fogo en Cabo Verde
Mundo

Bus escolar cayó a un barranco de 30 metros tras la explosión de un neumático

En los videos difundidos por ciudadanos se observa una densa columna de humo negro que se levanta cerca del sector operativo del aeropuerto.

De igual manera, otras imágenes captadas a corta distancia mostraron la fuselaje de la aeronave, plenamente identificada con el logotipo corporativo de Amazon, mientras era consumida por el fuego.

De acuerdo con los relatos de testigos presenciales, el hecho se produjo en las cercanías de la vía Perimeter Road, hacia el sector sur de South 3rd Street.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Hasta el momento se desconoce el número de tripulantes a bordo y el reporte oficial sobre personas heridas o víctimas fatales a causa del impacto y posterior incendio.

Relacionados

Miami

Accidentes aéreos

Viral

Publicidad

Publicidad

Publicidad