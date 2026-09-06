Un avión de carga de Amazon se sale de la pista e incendia en el aeropuerto de Miami

Un avión de carga Boeing 767 perteneciente a la compañía Amazon se salió de la pista de aterrizaje y chocó en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Miami, en los Estados Unidos.

Tras la maniobra y el impacto fuera del área delimitada para el rodaje, la aeronave terminó envuelta en llamas en el terreno contiguo a la pista principal.



Videos captaron el incendio en la terminal aérea de Miami

Testigos que se encontraban en las inmediaciones del terminal aéreo registraron los momentos posteriores al siniestro mediante grabaciones compartidas en redes sociales.

En los videos difundidos por ciudadanos se observa una densa columna de humo negro que se levanta cerca del sector operativo del aeropuerto.

De igual manera, otras imágenes captadas a corta distancia mostraron la fuselaje de la aeronave, plenamente identificada con el logotipo corporativo de Amazon, mientras era consumida por el fuego.



De acuerdo con los relatos de testigos presenciales, el hecho se produjo en las cercanías de la vía Perimeter Road, hacia el sector sur de South 3rd Street.

Hasta el momento se desconoce el número de tripulantes a bordo y el reporte oficial sobre personas heridas o víctimas fatales a causa del impacto y posterior incendio.