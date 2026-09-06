En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bendito Menor
Vuelta a España
Operativo en Nariño
Incendios forestales

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Bus escolar cayó a un barranco de 30 metros tras la explosión de un neumático

Bus escolar cayó a un barranco de 30 metros tras la explosión de un neumático

Al menos 25 personas, la mayoría niños, murieron en Cabo Verde tras la caída de un bus a un barranco de 30 metros durante una excursión escolar.

Pico do Fogo en Cabo Verde
Pico do Fogo en Cabo Verde
Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 6 de sept, 2026

Al menos 25 personas, en su mayoría niños y adolescentes, murieron el sábado por la noche en un accidente de tráfico en Cabo Verde durante una gira de estudiantes en la isla de Fogo, informaron las autoridades en comunicado divulgado el domingo por la radio pública.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

El autobús transportaba en total a 32 personas que regresaban a Sao Filipe después de una excursión cerca de un volcán, el Pico do Fogo, como parte de una actividad anual para los niños justo antes de su regreso a clases, explicaron funcionarios locales.

Últimas noticias

Emergencia-Nepal-AFP.jpg
Mundo

Ascienden a 1.384 los muertos en Nepal y el Tíbet tras la devastadora avalancha en el Himalaya

Raul Castro.
Mundo

Raúl Castro participa en un acto público en Cuba tras los rumores sobre su estado de salud

En Cabo Verde son poco frecuentes los accidentes de gran magnitud. En general este archipiélago de África Occidental de unos 550.000 habitantes, situado en pleno Atlántico, frente a las costas de Senegal, cuenta con carreteras en buen estado.

Otras personas resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad, precisó el representante de protección civil de la municipalidad de Sao Felipe, Jose Canuto.

Según testigos, el accidente se produjo cuando explotó uno de los neumáticos del autobús que derrapó y cayó en un barranco de unos treinta metros de profundidad en un valle de difícil acceso.

Relacionados

Accidente de tránsito

Publicidad

Publicidad

Publicidad