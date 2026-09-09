South Park se burla de Trump y cambia su nombre por ‘South America’

La producción animada estadounidense volvió a recurrir a uno de sus recursos habituales para abordar la política de su país. Esta vez, el blanco de la sátira fue la iniciativa impulsada desde la administración de Donald Trump para modificar el nombre de distintos lugares.

El episodio más reciente de South Park presentó una modificación temporal en el título oficial de la serie, que apareció como South America. El recurso fue interpretado como una referencia directa a las recientes decisiones relacionadas con la denominación de lugares y otras entidades.

¿Por qué South Park cambió su nombre a South America?

El cambio está relacionado con la tendencia de la administración Trump a promover nuevas denominaciones que incorporan la palabra “América”.



Entre los ejemplos mencionados están el Golfo de México, denominado ahora Golfo de América, además del lago Ontario, presentado como Lake America, y Nuevo México, cuyo nombre propone cambiar el mandatario estadounidense a New America.

En ese contexto, los creadores de South Park utilizaron el nombre South America como una nueva pieza de sátira política, siguiendo la línea crítica que ha caracterizado a la producción desde sus comienzos.

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¿Qué ha dicho South Park sobre Donald Trump?

La serie también aprovechó la reciente atención que recibió después de obtener un premio Emmy por el episodio Sermon On The 'Mount. Tras la ceremonia, la producción volvió a dirigigirse con una burla hacia Trump.

La referencia estuvo relacionada con las quejas que el actual presidente estadounidense manifestó durante años por no haber obtenido un Emmy durante su participación en The Apprentice.

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El nuevo cambio de nombre se suma así a las diferentes referencias políticas que South Park ha utilizado para cuestionar decisiones y comportamientos de figuras públicas estadounidenses.

En ese snetiod, el cambio de nombre por ahora corresponde exclusivamente al episodio más reciente, utilizado como un recurso de sátira frente a las modificaciones en los nombres geográficos promovidas por la administración Trump.

“Inspirados en el coraje y patriotismo de Apple y Google, estamos cambiando el nombre de South Park a SOUTH AMERICA. En especial queremos agradecer a nuestra compañía matriz Paramount -- una Capitulación Skydance”, escribieron en sus redes sociales los creadores de la serie e interpretado como una pulla a los gigantes tecnológicos por acceder a las pretensiones de Trump.

La producción es conocida por abordar asuntos políticos y sociales mediante un humor provocador. En esta ocasión, la modificación del título permitió a sus creadores incorporar al propio nombre de la serie la discusión generada por los cambios de denominación impulsados desde la Casa Blanca.