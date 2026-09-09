Video: así reaccionó reconocida presentadora de televisión al escuchar que fue condenada a muerte

Entre lágrimas, una reconocida figura de la televisión escuchó la decisión que podría cambiar definitivamente el rumbo de su vida. Frente al tribunal, la mujer insistió en que era inocente y pidió consideración por su estado de salud mientras se conocía el fallo en su contra.

Se trata de Sarah Khalifa, presentadora e influencer egipcia de 39 años, quien fue condenada a muerte por el Tribunal Penal de El Cairo junto con otras 11 personas, en un proceso relacionado con delitos de narcotráfico y posesión ilegal de armas de fuego. La decisión fue emitida el 5 de septiembre de 2026 y todavía puede ser apelada ante instancias superiores.

Khalifa reaccionó desde la jaula de los acusados y pidió misericordia a los jueces. Según reportes de medios egipcios y un video difundido en redes sociales, aseguró que atraviesa graves problemas de salud y afirmó que tiene tumores y cáncer.

He demostrado con informes médicos que tengo tumores, tengo cáncer y les pido misericordia y humanidad. Juro por Dios Todopoderoso que soy inocente, ¿por qué me van a juzgar? ¿Por mi lealtad con la gente? ¡Ni siquiera fumo cigarrillos! declaró ante la audiencia

La presentadora, quien adquirió notoriedad internacional tras su captura, ha negado desde el comienzo cualquier participación en los delitos que le atribuye la Fiscalía. Durante otra de las audiencias también habría asegurado que nunca había fumado un cigarrillo y rechazó tener vínculos con el consumo o tráfico de drogas.



الحكم بالإعدام بحق الإعلامية سارة خليفة في «قضية المخدرات الكبرى»، بعد اتهامها بقيادة تشكيل إجرامي يضم 28 شخصًا لتصنيع وترويج المخدرات داخل مصر.



وهذا الفيديو يوثق لحظتها بعد النطق بالحكم. https://t.co/ub0AKMHCYB pic.twitter.com/j9qNx19AkU — قورجس (@gorgeous4ew) September 6, 2026

El proceso judicial involucra a un total de 28 personas. Además de las 12 condenas a muerte, el tribunal impuso penas de cadena perpetua a otros nueve procesados y absolvió a siete de los acusados.

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De acuerdo con la investigación, las autoridades atribuyeron a los integrantes de la organización diferentes funciones dentro de una estructura dedicada a conseguir materias primas procedentes del extranjero que serían utilizadas para fabricar drogas sintéticas y posteriormente distribuirlas.

Durante el operativo fueron incautados más de 750 kilogramos de narcóticos y materiales utilizados para su producción. Las autoridades también reportaron el hallazgo de apartamentos que presuntamente funcionaban como laboratorios, además de armas de fuego y municiones sin licencia.

Presentadora egipcia Sarah Khalifa. Foto: Redes sociales

La acusación presentó como parte de sus pruebas las declaraciones de 20 testigos, además de elementos técnicos y digitales, entre ellos mensajes, fotografías y videos que, según las autoridades, documentarían las actividades atribuidas a los integrantes de la organización.

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El caso generó especial atención por el perfil público de Khalifa. Durante años estuvo relacionada con programas de televisión y espacios dedicados a temas de seguridad, delincuencia y casos policiales. Uno de los programas con los que más se le ha vinculado es Mission Impossible, emitido por el canal privado Al-Mehwar. También tuvo apariciones en espacios de entretenimiento y construyó una importante audiencia en redes sociales.

En Instagram, la presentadora cuenta con más de dos millones de seguidores. Sin embargo, reportes publicados después de la sentencia señalaron que su trayectoria televisiva habría sido más limitada de lo que han planteado algunas versiones internacionales. Al-Ahram indicó además que, según el Sindicato de Medios de Egipto, Khalifa no estaba registrada ni contaba con licencia profesional para ejercer como presentadora.

El caso se remonta a 2025, cuando Khalifa fue arrestada en abril. La investigación y el proceso judicial se extendieron durante más de un año, mientras la Fiscalía presentó testimonios, pruebas digitales y análisis relacionados con las sustancias decomisadas.

Antes de emitir la condena, el tribunal consultó al Gran Muftí de Egipto, como establece el procedimiento en los casos que contemplan la pena capital. Su opinión es consultiva y no obliga a los jueces.