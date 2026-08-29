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Impactante confesión de reconocida presentadora de televisión: asesinó a su madre

La presentadora presentaba heridas en las manos y manchas de sangre cuando fue localizada por los agentes.

Crimen
Crimen
Foto: Unplash
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de ago, 2026

La reconocida presentadora y reportera de televisión Angelynn “Angie” Mock, de 48 años, se declaró culpable del asesinato de su madre, una mujer de 80 años, en un caso que ocurrió durante Halloween de 2025 y que conmocionó a la comunidad de Wichita, Kansas, en Estados Unidos.

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Los hechos se remontan al 31 de octubre del año pasado, cuando las autoridades del condado de Sedgwick recibieron una llamada de emergencia relacionada con una mujer gravemente herida. Al llegar al lugar, los agentes encontraron sin vida a la madre de Mock, quien había sufrido varias heridas provocadas con un cuchillo.

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La entonces sospechosa fue detenida poco después. De acuerdo con los reportes de las autoridades, Mock presentaba heridas en las manos y manchas de sangre cuando fue localizada por los agentes, circunstancias que fueron incorporadas a la investigación por la muerte de su madre.

Se declaró culpable tras recibir tratamiento

Durante las primeras etapas del proceso judicial, Angelynn “Angie” Mock fue declarada incompetente para enfrentar un juicio. Sin embargo, después de recibir tratamiento, su condición fue reevaluada y la mujer quedó en condiciones de continuar con el proceso judicial.

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A finales de agosto de 2026, la exconductora de televisión decidió declararse culpable por el asesinato de su madre. Según los reportes sobre el caso, Mock reconoció haberla atacado con un cuchillo, provocándole las heridas que finalmente le causaron la muerte.

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La sentencia está programada para octubre próximo. De acuerdo con medios estadounidenses, la presentadora podría enfrentar una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, aunque la pena definitiva será determinada por el tribunal.

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