Descubrió la infidelidad de su esposa gracias a aspiradora robot y terminó en la cárcel

Una aspiradora robot se convirtió en la inesperada protagonista de un caso de infidelidad en Taiwán que terminó con una condena de cinco meses de prisión para el esposo.

El caso, reportado por medios locales y recogido por el diario South China Morning Post, se remonta al matrimonio de la pareja en 2021. Ambos vivían principalmente con los padres del hombre y, durante los días festivos, solían trasladarse a una segunda vivienda.

Las sospechas comenzaron en septiembre de 2023, cuando el esposo encontró un cepillo de dientes que no reconocía en la casa de vacaciones. El hallazgo lo llevó a pensar que otro hombre estaba frecuentando el inmueble.

Ante las dudas, decidió activar de forma remota las funciones de audio y video de la aspiradora robot que permanecía dentro de la vivienda. Las imágenes que obtuvo mostraban a su esposa cambiándose de ropa, abrazando a un hombre y caminando junto a él por diferentes espacios de la casa. Según el relato del caso, el vehículo del supuesto amante también había sido visto llevando a la mujer hasta el domicilio.



Con las imágenes como prueba, el hombre inició un proceso civil contra su esposa y el supuesto amante por considerar que habían vulnerado sus derechos conyugales. Inicialmente, solicitó una indemnización de 2 millones de dólares taiwaneses, unos 68.000 dólares estadounidenses. Finalmente, las autoridades ordenaron el pago de 500.000 dólares taiwaneses al esposo.

Sin embargo, el conflicto tomó un giro inesperado cuando la mujer presentó una contrademanda contra su esposo por haberla grabado sin su consentimiento.

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El hombre argumentó que las imágenes habían sido admitidas como prueba en el proceso civil y que, por esa razón, consideraba que su actuación estaba legalmente justificada. Los jueces, no obstante, determinaron que las obligaciones derivadas del matrimonio no están por encima del derecho de una persona a la privacidad.

Por ello, el tribunal lo declaró responsable de grabar ilegalmente imágenes privadas y lo condenó a cinco meses de prisión, además de una multa de 150.000 dólares taiwaneses.

El caso generó numerosos comentarios en redes sociales por la particular forma en que el hombre descubrió la presunta infidelidad y por su final.