¿Un carro inspirado en Colombia? Maluma sorprende al lado de Robert Lewandowski

Maluma vuelve a llevar sus raíces colombianas a uno de sus nuevos proyectos internacionales. El cantante paisa es una de las figuras elegidas para integrar la primera Clase de Leyendas de Hot Wheels, una iniciativa en la que comparte protagonismo con la creadora de contenido automotor Supercar Blondie y el futbolista Robert Lewandowski.

Sin embargo, la participación del artista colombiano tiene un componente especialmente personal: Maluma colaboró en el diseño de un Toyota Land Cruiser FJ60 inspirado en su historia, su espíritu aventurero y su conexión con Colombia.

El vehículo también toma referencias del universo creativo de “Loco X Volver”, uno de los proyectos que ha marcado una etapa reciente en la carrera del intérprete. La propuesta busca reflejar una faceta que Maluma ha mostrado públicamente en diferentes momentos: su interés por los automóviles y su disposición a explorar nuevos caminos más allá de la música.

Maluma con Robert Lewandowski en Hot Wheels // Foto: suministrado

Un carro con el sello de Maluma

Para el artista, la posibilidad de participar en el diseño del vehículo tiene además un significado ligado a su infancia y a una pasión que lo ha acompañado durante años.



“Siempre he creído en asumir riesgos y confiar en uno mismo, incluso cuando el camino no es fácil. Hot Wheels ha sido parte de mi vida desde que era niño, así que unir mi pasión por los carros con mi propia historia a través de esta colección es algo realmente especial”, afirmó Maluma.

El colombiano forma parte de esta iniciativa junto a Robert Lewandowski, quien está representado por un Porsche 911 GT1 de 1997, y Supercar Blondie, vinculada a un Lamborghini Huracán LP 610-4 conocido como “Lucy”.

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El apoyo de Maluma a jóvenes en Colombia

Más allá de los automóviles, la participación de Maluma también tendrá un impacto en Colombia. Como parte de la iniciativa, se destinarán 100.000 dólares a El Arte de los Sueños, fundación creada por el cantante y su hermana.

La organización trabaja con jóvenes en situación de vulnerabilidad a través de herramientas como el canto, la producción musical, la danza y la composición, además de ofrecer acompañamiento psicológico.

De esta manera, el nuevo proyecto internacional de Maluma combina una de sus grandes pasiones con una causa que ha ocupado un lugar importante en su vida pública: apoyar a nuevas generaciones para que encuentren en el arte una alternativa para transformar sus realidades.

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Con un vehículo inspirado en sus raíces y una aparición junto a figuras como Robert Lewandowski, Maluma suma así otro proyecto a una carrera que continúa expandiéndose más allá de los escenarios.