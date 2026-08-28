Descubrió infidelidad de su esposa en WhatsApp y tomó drástica decisión mientras dormía: hay video

Un hombre desató una fuerte controversia en redes sociales luego de grabar el momento en que enfrentó a su esposa por una infidelidad que habría descubierto al revisar su celular.

El caso se hizo viral no solo por los mensajes que encontró en WhatsApp, sino por la reacción que tuvo posteriormente. En medio de la discusión, el hombre tomó unas tijeras y le cortó parte del cabello a la mujer mientras ella todavía estaba dormida.

Todo quedó registrado en un video que posteriormente comenzó a circular en redes sociales. En la grabación, el hombre aparece visiblemente afectado mientras muestra frente a la cámara una conversación que, según asegura, mantenía su esposa con otro hombre.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue el nombre con el que, presuntamente, estaba guardado el contacto. El supuesto amante aparecía identificado como “Uñas”, situación que habría despertado las sospechas del esposo al momento de revisar el celular.



Las imágenes muestran que el hombre no se limitó a reclamar por lo que había leído. Después de enseñar parte de la conversación, tomó unas tijeras y cortó un mechón del cabello de su pareja. Luego la despertó para preguntarle directamente por la identidad de “Uñas”.

El tipo le agarró el celular a la madrugada y le encontró en el WhatsApp una charla caliente con un contacto llamado "uñas". Cuando se dio cuenta que su mujer se iba con otro tipo cuando se iba a trabajar, su estado nervioso explotó pic.twitter.com/wmj3Xq1CEC — Juan Domingo Underwood (@Ojo_Kritico) August 22, 2026

La confrontación subió rápidamente de tono. Entre lágrimas y gritos, el hombre le exigía explicaciones y le reclamaba por los mensajes que había encontrado. También le pidió que abandonara el lugar, dejando claro que consideraba terminada la relación.

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La mujer, por su parte, rechazó las acusaciones. Durante el enfrentamiento aseguró que ella no había escrito esos mensajes y explicó que, en algún momento, le había prestado su teléfono a una amiga. Además, manifestó su molestia por el hecho de que su esposo le hubiera cortado el cabello mientras dormía.

La controversia terminó dividiendo las opiniones en redes: mientras unos usuarios se concentraron en la supuesta traición, otros pusieron el foco en la forma en que el hombre decidió responder.