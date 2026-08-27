La curiosa cara que puso Speed al ver camiseta del Bucaramanga, ¿no le gustó?

IShowSpeed se ha convertido en uno de los creadores de contenido más famosos y exitosos del mundo, en especial por su afinidad por el fútbol y su cariño por Cristiano Ronaldo, que en cada evento deportivo que participa recuerda que siempre ha sido su inspiración, por eso, también a cada sitio que visita le terminan regalan camisetas.

Pero una reacción se hizo viral hace poco en donde, por casualidad, un aficionado se encontró con el creador de contenido y le entregó la camiseta del Atlético Bucaramanga, sin embargo, la cara que hizo llamó la atención de los hinchas, incluso algunos criticaron la manera en que recibió la prenda del cuadro leopardo.

¿No le gustó a Speed la camiseta del Atlético Bucaramanga?

Un aficionado detuvo al creador de contenido para entregarle la camiseta del cuadro Leopardo. Pero la cara de Speed llamó la atención: una mirada de incomodidad, pero no porque la camiseta no le gustara, sino que no sabía que se trataba de algo sobre fútbol y por eso, inicialmente, no quería recibirla.

De fondo se escucha cómo una mujer comienza a explicarle que "es equipo de Colombia", "fútbol" a lo que la cara cambia y accede al regalo, agradeciendo el detalle para añadirlo a su extensa colección de camisetas de fútbol, en especial de cada ciudad que visita en el mundo.



JASKASJ que hace Speed con la camisa del Bucaramanga, quien pidio esta señal?? pic.twitter.com/VG4mXeYIYq — Futbismo (@futbismo) August 26, 2026

No es su primera camiseta del FPC

A inicios de 2026, el creador de contenido visitó Colombia y estuvo en varias ciudades, una de las más recordadas fue Cartagena al lado de Westcol en donde también le regalaron camisetas de los clubes locales, las cuales recibió con gratitud y cariño

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El estadounidense se ha vuelto famoso por esa afinidad con el fútbol y su capacidad de poder coleccionar camisetas. Además, en su paso por Colombia, habló que conocía algunas del país por algunos jugadores que siguió años atrás.