"Farmear aura", la tendencia con la que los jóvenes buscan proyectar carisma y seguridad

Mover los brazos de una manera particular, caminar con actitud frente a una cámara o hacer una pose que puede parecer completamente intrascendente. Estas acciones hacen parte de una tendencia que se ha popularizado entre jóvenes en redes sociales bajo la expresión de “farmear aura”.

En diálogo con En Blu Jeans, Víctor Arango, coach en PNL y máster en comunicación no verbal, explicó que aunque el término es reciente, la intención de transmitir carisma, seguridad o estatus a través del cuerpo existe desde mucho antes de TikTok.

“Farmear es una expresión que viene de los videojuegos, que consiste en repetir algo hasta conseguir puntos, y aura no tiene nada que ver con la espiritualidad (...) sino que es esa proyección de carisma, de qué tan ‘cool’ te puedes ver. Entonces, cuando escuchamos farmear aura no es más que una tendencia que habla de cómo, repitiendo ciertos movimientos, tú puedes proyectarte como una persona más carismática, más ‘cool’, más dominante”, explicó.

¿Realmente es algo nuevo?

Para Arango, lo novedoso es principalmente el nombre, pues las personas han utilizado históricamente el movimiento corporal para llamar la atención o proyectar determinadas características frente a los demás.



El experto puso como ejemplo a los artistas cuando comparten un escenario, donde el baile, los movimientos y la manera de interactuar con el público pueden utilizarse para demostrar quién tiene mayor presencia o dominio.

“Cuando uno va a un concierto ve al artista que se pone a bailar, que quiere irradiar carisma, quiere irradiar simpatía a través del movimiento del cuerpo. (...) Uno los ve manifestando corporalmente quién tiene más simpatía, quién le gana a quién en el escenario, quién tiene más dominio del público”, señaló.

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De acuerdo con Arango, algo similar ocurre en situaciones como el coqueteo, donde las miradas, sonrisas y posturas también forman parte de lo que una persona comunica sin utilizar palabras.

Farmear aura, la nueva expresión viral entre los jóvenes. Foto: Redes sociales

¿Qué significan los movimientos para “farmear aura”?

Aunque en redes sociales abundan interpretaciones sobre lo que significa cada pose o movimiento, Arango aclaró que un gesto no puede interpretarse de manera aislada.

“Es incorrecto poder atribuirle un significado directo a un gesto. (...) Así como las palabras son polisémicas, así los gestos también lo son. Hay diferencias de género, de edades y culturales que no pueden ser homologadas unas tras otras”, aseguró.

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En el caso específico de quienes participan en esta tendencia, considera que el objetivo general sí puede identificarse, y por lo general es proyectar carisma, seguridad o destacar frente a otras personas.

¿Por qué a otras generaciones les parece ridículo?

Una parte importante de la conversación giró precisamente alrededor de las críticas que recibe la tendencia por parte de personas mayores.

Ante esto, Arango recordó que cada generación ha tenido bailes, expresiones o comportamientos que parecían extraños para quienes eran mayores en ese momento. Mencionó, por ejemplo, el breakdance y otros bailes que también fueron cuestionados cuando comenzaron a popularizarse.

Para el experto, este rechazo forma parte de una dinámica que se repite constantemente.

“Esa tendencia a criticar a las nuevas generaciones se repite, y se repite, y se repite. (...) Las generaciones más antiguas terminan viendo errores, equivocaciones o debilidades en las generaciones nuevas”, afirmó.

En ese sentido, lo que hoy algunos adultos consideran movimientos sin sentido podría cumplir para adolescentes y jóvenes una función similar a la que tuvieron otras tendencias en décadas anteriores, la cual es identificarse con su generación y compartir códigos que son comprendidos principalmente por quienes hacen parte de ella.

Antes yo bailaba breakdance, antes hacía otros pasos y ahorita es otra cosa”, agregó.

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Más allá de que los movimientos resulten llamativos o extraños para quienes están fuera de esa comunidad, la tendencia muestra cómo las nuevas generaciones continúan creando sus propios códigos para expresarse y proyectar su identidad, ahora amplificados por TikTok y otras redes sociales.