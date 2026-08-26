TikTok pagará US$400 millones por acuerdo sobre privacidad de menores en Estados Unidos

La plataforma TikTok acordó pagar 400 millones de dólares para resolver una investigación relacionada con la privacidad de menores en Estados Unidos, en un caso que cuestionaba la forma en que la plataforma recopilaba y utilizaba información de niños y adolescentes.

El acuerdo involucra acusaciones sobre posibles incumplimientos de normas estadounidenses de protección infantil, especialmente la Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA), una ley que establece requisitos para que las plataformas obtengan autorización de los padres antes de recopilar ciertos datos de menores de 13 años.

Según las autoridades estadounidenses, TikTok habría permitido que menores utilizaran la plataforma y habría recopilado información personal sin contar con los permisos requeridos en algunos casos. Por su parte, la compañía aceptó el acuerdo para cerrar el proceso, aunque eso no implica que se haya admitido la responsabilidad por parte de la red social.

¿Qué información está en discusión?

Vale la pena recordar que las plataformas que ofrecen servicios de forma gratuita normalmente recopilan datos del usuario, entre los cuales se pueden encontrar datos de la cuenta, ubicación aproximada, interacciones dentro de la plataforma, historial de contenido visto y otros elementos utilizados para personalizar la experiencia del usuario.



En el caso de menores, las autoridades han insistido en que las empresas deben tener controles más estrictos debido a que los niños y adolescentes pueden no comprender en su totalidad cómo se utilizan sus datos.

En cuanto a la legislación estadounidense, se exigen medidas adicionales cuando una plataforma está dirigida o es utilizada por menores, incluyendo mecanismos de consentimiento parental.

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TikTok y la protección de menores

El acuerdo llega en un momento en que las grandes plataformas tecnológicas son presionadas para demostrar cómo protegen a los usuarios más jóvenes.

En los últimos años, empresas como Meta, YouTube y TikTok han recibido cuestionamientos por la forma en que funcionan sus sistemas de recomendación, la exposición de menores a ciertos contenidos y el uso de información personal para personalizar anuncios o experiencias dentro de las aplicaciones.

TikTok ha asegurado en diferentes oportunidades que cuenta con medidas de seguridad para menores, como restricciones de edad, controles parentales y límites sobre ciertas funciones para adolescentes.

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La plataforma también ha creado herramientas como Family Pairing, que permite a los padres vincular sus cuentas con las de sus hijos para establecer controles sobre el uso de la aplicación.

A medida que las aplicaciones utilizan más inteligencia artificial para recomendar contenido, personalizar experiencias y predecir intereses, expertos en este ámbito advierten sobre la importancia de poner límites en el manejo de datos de niños y adolescentes.

