El felino del futuro: así es el gato robot que conversa y da información en tiempo real

Desde la llegada de la inteligencia artificial, la tecnología avanza cada vez más rápido y lo que hace algunos años parecía ciencia ficción hoy es una realidad. Robots capaces de hablar, responder preguntas e incluso imitar comportamientos de animales ya forman parte de diferentes espacios alrededor del mundo.

En el futuro, este tipo de desarrollos podrían transformar la forma en que las personas interactúan con las mascotas, dando paso a compañeros mecánicos capaces de brindar compañía, asistencia e información.

Un ejemplo de esta evolución se encuentra actualmente en Rusia, donde un gato robot es una de las principales atracciones de un importante evento internacional.

Un gato robot que interactúa con las personas

El peculiar felino mecánico está siendo exhibido en el Foro Jurídico Internacional de San Petersburgo, donde despertó la curiosidad de cientos de visitantes gracias a su capacidad para interactuar en tiempo real.

A diferencia de otros robots diseñados únicamente para hacer movimientos programados, este dispositivo puede conversar con las personas, responder preguntas y proporcionar información a quienes se acercan a él.

Además, fue desarrollado para simular algunos comportamientos característicos de un gato real, lo que hace que la experiencia resulte más cercana y llamativa para el público.

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Como se observa en imágenes y videos compartidos en redes sociales, el robot cuenta con una estructura metálica de cuatro patas, una cabeza con forma felina y una cola articulada que complementa sus movimientos. Su diseño combina elementos futuristas con rasgos inspirados en un gato doméstico.

🇷🇺😼🤖 Un gato robot capaz de interactuar en tiempo real luce en Rusia



El felino robotizado se ha convertido en una de las principales atracciones del Foro Jurídico Internacional de San Petersburgo, conversando con los visitantes y ofreciéndoles información.



🐈 Equipado para… pic.twitter.com/Xt8zW9rqz0 — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) June 24, 2026

Tiene autonomía limitada, pero puede recargarse solo

Uno de los aspectos más interesantes de este robot es que puede funcionar durante aproximadamente dos horas de manera continua. Cuando su batería comienza a agotarse, el robot regresa a una estación especial diseñada para recargarse antes de volver a interactuar con los visitantes.

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Esta capacidad le permite operar durante gran parte de la jornada sin necesidad de intervención constante por parte de los operadores.

No obstante, todavía no reemplazan a los animales de compañía tradicionales, pues al compararlos el robot cuenta con pocas similitudes a un gato real, pero las mascotas robotizadas han ganado popularidad en los últimos años.

Algunas están diseñadas para acompañar a personas mayores, otras cumplen funciones educativas y algunas más sirven como plataformas para probar avances en inteligencia artificial y robótica.

Los expertos consideran que este tipo de tecnologías podrían desempeñar un papel importante en el futuro, especialmente en entornos donde no es posible tener mascotas reales o donde se requieren asistentes interactivos capaces de comunicarse con los usuarios.

