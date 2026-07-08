Estudio revela que casi el 60 % de videos que TikTok muestra a nuevos usuarios son creados con IA

TikTok se ha convertido en una de las aplicaciones en las que las personas pasan más tiempo conectados. De hecho, diferentes estudios sobre hábitos digitales muestran que la plataforma está entre las redes sociales con mayor tiempo de uso diario, gracias a su formato de videos cortos y al algoritmo que personaliza el contenido para cada usuario.

Esa capacidad para mantener a las personas viendo un video tras otro ha sido una de las claves de su éxito. Sin embargo, un nuevo estudio reveló que buena parte del contenido que ven quienes crean una cuenta por primera vez no fue elaborado por personas, sino con herramientas de inteligencia artificial (IA), y que, además, una gran proporción es de baja calidad.

Estudio: casi el 60 % de los videos de TikTok son creados con IA

La investigación fue hecha por la plataforma de edición de video Kapwing, que analizó miles de publicaciones de TikTok para conocer qué tipo de contenido aparece con mayor frecuencia en la sección "Para ti" de los nuevos usuarios.



Según los resultados, el 59 % de los primeros 500 videos que una persona ve al crear una cuenta nueva corresponden a contenido de baja calidad generado con inteligencia artificial.

Los investigadores también compararon el resultado con YouTube Shorts y encontraron una diferencia importante. Mientras en TikTok el 59 % de los videos iniciales fueron creados con IA, en YouTube esa cifra fue del 21 %, es decir, casi tres veces menos.

Para llegar a esta conclusión, el equipo creó una cuenta completamente nueva y registró los primeros 500 videos que aparecieron en el feed. Después clasificó cuáles habían sido elaborados por personas y cuáles mostraban señales claras de haber sido creados con herramientas de inteligencia artificial.

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Además, el estudio analizó 10.742 videos distribuidos en 20 categorías populares de TikTok. Los resultados mostraron que las categorías con mayor presencia de contenido generado por IA fueron:



Niños: 57,4 %.

Ciencia y educación: 35 %.

Salud: 33,8 %.

Historia: 33,5 %.

En contraste, categorías como fitness, música y moda estuvieron compuestas casi por completo por contenido creado por personas.

Uno de los hallazgos que más llamó la atención fue el relacionado con el contenido infantil. En la etiqueta #CartoonKids, el 97 % de los videos analizados fueron identificados como contenido generado con inteligencia artificial. Los investigadores advirtieron que muchos de estos materiales presentan errores, animaciones de baja calidad, información incorrecta y voces sintéticas.

Los autores del informe señalaron que este tipo de contenido puede desplazar publicaciones elaboradas por creadores humanos o por fuentes más confiables, especialmente en temas educativos.

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El estudio también recordó que TikTok anunció en 2025 una herramienta para que los usuarios puedan controlar la cantidad de contenido generado por IA que aparece en sus recomendaciones. Además, la plataforma creó un fondo educativo para promover la alfabetización y el uso responsable de esta tecnología.

Aun así, los investigadores consideran que el contenido creado con inteligencia artificial seguirá aumentando en las redes sociales, por lo que recomiendan que los usuarios desarrollen un pensamiento crítico y verifiquen la información antes de dar por cierto lo que ven en internet, especialmente cuando se trata de temas relacionados con educación, salud o actualidad.

