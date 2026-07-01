La aplicación que promete ayudar a aprender nuevas habilidades en minutos, ¿de qué se trata?

El aprendizaje digital continúa evolucionando y ahora apuesta por formatos cada vez más breves y adaptados a las rutinas diarias.

En ese contexto, Coursera presentó Ollie, una nueva aplicación móvil que busca facilitar la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades dedicando apenas unos minutos al día.

La herramienta, disponible para quienes cuentan con una suscripción a Coursera Plus, fue diseñada para aprovechar los espacios cortos de tiempo que suelen quedar libres durante la jornada, como los minutos entre reuniones, los desplazamientos o incluso antes de dormir. La propuesta combina inteligencia artificial, contenido en formato corto y ejercicios interactivos para ofrecer una experiencia de aprendizaje personalizada.

Según explicó la compañía, Ollie organiza el contenido mediante rutas adaptativas impulsadas por inteligencia artificial, lo que permite que las lecciones se ajusten a los intereses de cada usuario y a la forma en la que interactúa con la plataforma. El objetivo es que el aprendizaje sea progresivo y se convierta en un hábito cotidiano.



"Hoy en día, los estudiantes buscan formas flexibles y atractivas de desarrollar habilidades en medio de vidas cada vez más ocupadas", aseguró Mustafa Furniturewala, director de tecnología de Coursera. El ejecutivo señaló que la aplicación pretende transformar pequeños momentos libres en oportunidades para fortalecer conocimientos mediante una experiencia optimizada para dispositivos móviles.

Entre las funciones más destacadas se encuentran videos educativos de aproximadamente 90 segundos elaborados con contenido del catálogo de Coursera y de sus principales socios académicos. Después de cada lección, los usuarios pueden poner a prueba lo aprendido con actividades como preguntas de selección múltiple o ejercicios de asociación, una estrategia orientada a reforzar la retención de la información.

Además, Ollie incorpora un asistente conversacional basado en inteligencia artificial que responde preguntas, aclara conceptos y evalúa el nivel de comprensión en tiempo real. La plataforma también tiene la capacidad de generar contenido relacionado con acontecimientos recientes o temas de actualidad, permitiendo a los usuarios entender rápidamente nuevas tendencias mediante explicaciones breves y ejercicios prácticos.

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Otro de los aspectos que busca diferenciar a la aplicación es su componente de gamificación. Los estudiantes pueden acumular puntos, mantener rachas de aprendizaje, obtener insignias y comparar su desempeño en tablas de clasificación, elementos pensados para incentivar la constancia y convertir el estudio en una experiencia más dinámica.

La aplicación también incluye herramientas como el Modo Flujo, que permite escuchar las lecciones sin necesidad de manipular constantemente el teléfono, y el Modo Explorar, diseñado para descubrir nuevos temas de interés de forma sencilla.

Desde Coursera explicaron que el desarrollo de Ollie está inspirado en principios de aprendizaje respaldados por investigaciones, como los expuestos en el popular curso "Aprender a aprender", de Barbara Oakley, que sostiene que el conocimiento se consolida mejor mediante sesiones cortas y constantes que con largas jornadas de estudio intensivo.

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Con este lanzamiento, la plataforma busca responder a una tendencia creciente entre los usuarios que prefieren contenidos en video, experiencias personalizadas y herramientas que se adapten a sus horarios. La compañía indicó que continuará recopilando comentarios de los primeros usuarios para seguir incorporando mejoras y fortalecer el papel de Ollie dentro de su ecosistema de aprendizaje digital.