Cómo sacar las mejores fotos nocturnas con celular: tome nota de estos trucos

Para muchas personas, salir de noche y tomar buenas fotos puede ser un dolor de cabeza, y es que la pelea con la iluminación y el uso del flash puede ser una lucha entre conseguir buena luz o buena calidad en la imagen, y aunque existen celulares de alta gama que permiten que la fotografía nocturna no sea solo para expertos, existen trucos que mejoran las fotos.

Actualmente, un celular puede capturar escenas llamativas en la ciudad, muchas veces el resultado no es el esperado, ya sea por la luz o el grano en la imagen, por lo que existen algunos detalles que se pasan por alto y pueden hacer la diferencia al final.

Por ejemplo, en ciudades como Bogotá, donde la noche no es solo oscuridad, sino que cuenta con una mezcla de luces de vehículos, avisos y reflejos, obtener una buena imagen depende mucho de usar la poca luz a su favor, no es solo apuntar y ya, sino que requiere entender el entorno.



Trucos para sacar una buena foto de noche

Uno de los puntos más importantes tiene que ver con la iluminación. Cuando existen muchas luces en una sola escena, estas pueden "quemar" la imagen y hacer que los detalles se pierdan. Por lo tanto, para contrarrestarlo, lo mejor será identificar el punto más brillante en la pantalla y ajustar la intensidad para lograr un equilibrio.



Ajustar el punto de luz para evitar sobreexposición.

Activar la cuadrícula para mejorar el encuadre.

Usar elementos como ventanas o rejas para dar profundidad.

Desde Xiaomi recomiendan, por ejemplo, aprovechar los ajustes básicos para lograr obtener imágenes más nítidas sin tener que acceder a configuraciones avanzadas.

Xiaomi 17 Xiaomi Colombia

El momento ideal para tomar fotos

No toda la noche ofrece las mismas condiciones. Existe un momento clave denominado como la "hora azul", el cual ocurre minutos después de que se oculte el sol. En ese punto, el cielo todavía cuenta con un azul profundo que hace un buen contraste con las luces cálidas de la ciudad.

El equilibrio genera fotografías más atractivas, con colores vivos y mayor sensación de profundidad, lo que permite aprovechar ese breve instante para capturar una foto con buenos colores.



Consejos clave para mejorar fotos nocturnas sin flash

La estabilidad del cuerpo también juega un papel fundamental. Sostener el celular con ambas manos, mantener una postura firme y quedarse quieto unos segundos después de tomar la foto ayuda a que la imagen salga más clara.



Evitar el flash para no perder naturalidad en la escena.

Mantener el celular estable para evitar imágenes movidas.

Usar funciones como exposición prolongada para capturar movimiento.

Este último recurso permite crear efectos como estelas de luz en avenidas, aportando un toque más dinámico sin necesidad de edición. De esta manera, aunque son solo trucos, lo más importante está en la práctica, conocer cómo se comporta la luz en la noche e identificar los escenarios permite experimentar diferentes ángulos para captar una buena foto.

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