Revelan el emoji más usado en Latinoamérica; muchos lo envían en WhatsApp

Un reciente análisis sobre la comunicación digital en la región dejó una sorpresa: el tradicional dominio del corazón ❤️ y la carita feliz 😊 llegó a su fin. Un estudio de la plataforma BuzzMonitor reveló cuál es ahora el emoji más utilizado en Latinoamérica, y millones de usuarios lo están enviando a diario en aplicaciones como WhatsApp.

La investigación examinó cerca de 297 millones de conversaciones en español y encontró que el emoji de las “chispas” o destellos ✨ se posiciona como el nuevo líder absoluto. Este símbolo, que representa pequeñas estrellas brillantes, superó las 2,3 millones de apariciones durante el periodo analizado, desplazando a los íconos más clásicos.

Un cambio en la forma de comunicarnos

El auge de este emoji no es casual. Según el estudio, los usuarios lo emplean para dar énfasis, añadir un tono aspiracional o “embellecer” los mensajes. En un entorno digital donde el texto puede interpretarse de múltiples formas, los emojis cumplen una función clave: ayudar a transmitir la intención real del mensaje.

Uso de los emojis. Foto: Unsplash

Así, las ✨ no solo adornan frases, sino que también aportan una carga emocional más clara, algo que antes recaía en símbolos como el corazón ❤️, que ahora ocupa el segundo lugar con cerca de 1,7 millones de usos.



¿Qué otros emojis destacan?

Detrás de las chispas y el corazón, aparecen otros íconos ampliamente utilizados:



La carita feliz 😊

Emojis relacionados con sueño o cansancio 😴

La cara sonriente con manos 🤗

La carita tímida con manos en la boca 🤭

Cada uno, sin embargo, puede interpretarse de forma distinta dependiendo del contexto o incluso de la generación que lo utilice.



Redes sociales y generaciones

El estudio también analizó dónde se usan más emojis. Instagram lidera con el 32,77 % del uso, seguido por WhatsApp, Facebook y YouTube. En contraste, plataformas como X registran un menor uso, especialmente entre usuarios más tradicionales.



Además, la interpretación de los emojis varía entre generaciones. Lo que para algunos significa cariño o humor, para otros puede percibirse como ironía o sarcasmo, ampliando la brecha en la comunicación digital.



El reinado de las “estrellitas”

El resultado es claro: las ✨ se han convertido en el nuevo lenguaje universal dentro del español digital. Ya no se trata solo de expresar emociones básicas, sino de construir mensajes con estilo, intención y hasta un toque “estético”.

Si aún no las usas, puede que simplemente estés un paso atrás en la evolución del lenguaje digital en Latinoamérica.