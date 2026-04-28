“La IA no puede crear conocimiento nuevo”: experto explica por qué no reemplazaría a los humanos

En medio de los debates sobre si la inteligencia artificial terminará desplazando empleos o incluso superando capacidades humanas, Abelardo Hernández, director de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, planteó una visión menos alarmista sobre el alcance real de esta tecnología.

En entrevista con Mañanas Blu 10:30, el experto en IA sostuvo que, aunque la inteligencia artificial puede potenciar procesos, asistir en tareas técnicas y transformar múltiples sectores, no está en condiciones de sustituir a los seres humanos.

“La IA no puede crear conocimiento nuevo”, afirmó.

Su argumento apunta a un límite que, según explicó, suele perderse de vista en medio de narrativas sobre una eventual supremacía de las máquinas.



La IA debe aprenderse a manejar éticamente también Foto: Unsplash

¿Por qué la inteligencia artificial no reemplazaría a los humanos?

Para Hernández, una cosa es procesar grandes volúmenes de información y otra muy distinta generar conocimiento genuinamente nuevo.

Según explicó, los sistemas de inteligencia artificial funcionan a partir de datos existentes, combinaciones y patrones, pero eso no equivale a creatividad o capacidad propositiva.

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“La capacidad creativa solamente lo tienen los seres humanos”, señaló durante la entrevista.

Desde esa perspectiva, insistió en que la IA puede reorganizar conocimiento disponible, pero no producir ideas originales en el sentido humano del término.

Esa sería, según dijo, una frontera clave.



La IA como herramienta, no como sustituto

Lejos de plantear una amenaza inevitable para el trabajo humano, Hernández dijo ver la inteligencia artificial como una herramienta de apoyo.

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Incluso sostuvo que, en áreas como medicina, diseño o educación, su valor está en potenciar capacidades, no en suplantarlas.

En el caso académico, explicó que en el Tecnológico de Monterrey están promoviendo su uso con responsabilidad, enseñando a los estudiantes no solo a usarla, sino a corregirla.

Y allí lanzó otra idea central: para corregir a la inteligencia artificial, una persona debe saber más que ella sobre el tema.

Eso, en su visión, cambia la discusión sobre reemplazo.

Inteligencia artificial Foto: Unsplash referencia

¿Qué trabajos podría impactar la inteligencia artificial?

El experto reconoció que puede haber transformaciones en tareas técnicas o repetitivas, pero rechazó la idea de una sustitución generalizada.

Más bien planteó que el impacto estaría en productividad y apoyo operativo.

Entre los usos que mencionó están:



Apoyo en diagnósticos básicos.

Asistencia en arquitectura y diseño.

Procesamiento rápido de datos.

Herramientas para fortalecer aprendizaje y trabajo.

Pero insistió en que eso no equivale a suplencia humana. “Jamás, jamás hablar de una suplencia”, afirmó.

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Otro de los puntos que planteó fue que existe una tendencia a exagerar las capacidades actuales de esta tecnología.

De hecho, dijo estar de acuerdo con quienes creen que se ha sobredimensionado tanto el escenario catastrófico como las posibilidades de la IA.

Incluso sostuvo que hoy sigue dependiendo de supervisión humana.

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“Siempre tiene que estar supervisada por una inteligencia humana”, advirtió.

Para Hernández, ese principio debería ser además la base de cualquier regulación.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: