Familia crea clon con IA de hijo fallecido y oculta su muerte a su madre

Un caso ocurrido en China ha generado una amplia discusión en torno al uso de la inteligencia artificial en contextos familiares sensibles. Una familia decidió recrear digitalmente a un hombre que perdió la vida en un accidente de tránsito, con el objetivo de mantener la ilusión de su presencia ante su madre, una mujer de más de 80 años que desconoce lo sucedido.

El proyecto fue desarrollado con apoyo de especialistas en tecnología, quienes utilizaron material audiovisual previo, fotografías, videos y grabaciones de voz, para construir una representación digital capaz de imitar la apariencia, el tono y los gestos del hijo. Este sistema permite mantener conversaciones a través de videollamadas, generando una interacción que simula la comunicación cotidiana.

De acuerdo con el reporte publicado por el medio South China Morning Post, la decisión de la familia estuvo motivada por el estado de salud de la madre, quien presenta afecciones cardíacas. Ante el temor de que la noticia tuviera un impacto negativo en su bienestar, optaron por no informarle y sostener la interacción con la versión virtual.

En las conversaciones, el “hijo” digital explica su ausencia asegurando que trabaja en otra ciudad. La mujer, por su parte, mantiene un vínculo emocional activo, expresando preocupación y afecto. En uno de los intercambios registrados, ella le pide que se comunique con mayor frecuencia para saber que se encuentra bien, a lo que la representación responde con argumentos relacionados con supuestas obligaciones laborales.

El desarrollo tecnológico detrás de este caso fue liderado por Zhang Zewei, quien describió el proceso como una forma de “engañar las emociones”, aunque señaló que la intención principal es ofrecer consuelo en situaciones de pérdida. Sus declaraciones han contribuido a intensificar el debate público sobre los límites éticos de estas herramientas.



En redes sociales, las reacciones han sido diversas. Algunos usuarios consideran que la iniciativa busca proteger a una persona vulnerable y preservar su estabilidad emocional, mientras que otros cuestionan las implicaciones de mantener una versión ficticia de la realidad durante un periodo prolongado.

Especialistas en tecnología y comportamiento humano han señalado que este tipo de aplicaciones plantea interrogantes sobre la relación entre avances digitales y experiencias personales. La posibilidad de recrear identidades mediante inteligencia artificial abre escenarios inéditos en la interacción humana, especialmente cuando se trata de situaciones sensibles.

El caso también pone en evidencia el crecimiento de tecnologías capaces de replicar rasgos humanos con alto nivel de precisión. La combinación de datos visuales y sonoros permite generar representaciones cada vez más realistas, ampliando el alcance de estas herramientas más allá de usos tradicionales.

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Mientras la historia continúa generando discusión, se consolida como un ejemplo del impacto que la inteligencia artificial puede tener en la vida cotidiana y en la forma en que las personas enfrentan situaciones complejas mediante soluciones tecnológicas.