En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
Elecciones presidenciales 2026
Petróleo
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Educación  / SENA abre curso gratuito y virtual de pastelería ¿cómo aplicar?

SENA abre curso gratuito y virtual de pastelería ¿cómo aplicar?

El SENA abrió un curso virtual y gratuito de pastelería de 40 horas. Le contamos cómo inscribirse, qué aprenderá y cuánto puede ganar un chef en Colombia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad