SENA abre curso gratuito y virtual de pastelería ¿cómo aplicar?

Muchos colombianos día a día buscan aprender nuevas labores; de hecho, el gusto por la cocina sigue creciendo en el país. Ante ello, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) abrió una oportunidad para quienes quieran entrar al mundo de la repostería gratis y desde casa. La entidad educativa lanzó un curso virtual de pastelería que busca enseñar desde los conceptos básicos hasta las técnicas más elaboradas de preparación y decoración de postres.

La formación estará disponible por medio de la plataforma Betowa y será dirigida a las personas mayores de 14 años que tengan conocimientos básicos en herramientas digitales.

El programa tendrá una duración de 40 horas y permitirá que los estudiantes aprendan diferentes técnicas utilizadas en la repostería.



SENA abre curso de pastelería: esto aprenderán los estudiantes

Blu Radio. Edificio Sena Bucaramanga //Foto: suministrada

El curso da una entrada completa al universo de la pastelería. Durante el proceso formativo, los estudiantes podrán abordar temas relacionados con la preparación de postres y prácticas en la cocina.



Entre los contenidos que se abordarán en la primera etapa del curso se encuentran:



Historia de la pastelería.

Maquinaria y equipos utilizados en repostería.

Ingredientes más comunes en la elaboración de postres.

Buenas prácticas de manufactura.

Posteriormente, los aprendices se concentrarán en la preparación de salsas y cremas que suelen ser la base de muchos postres. Entre ellas se encuentran:



Salsa chantilly.

Crema pastelera.

Salsa inglesa.

Cremas de mantequilla.

Cremas industriales y sus aplicaciones.

En otro de los módulos del curso, los participantes aprenderán a preparar mousses, gelatinas con o sin sabor y diferentes técnicas de decoración que se utilizan en repostería.

La formación finalizará con la elaboración de pies y galletas, donde los estudiantes conocerán de antemano el proceso de horneado y decoración de este tipo de preparaciones.



Cómo aplicar al curso de pastelería del SENA

Las personas interesadas en participar deben cumplir con algunos requisitos básicos, principalmente relacionados con el acceso a internet y el manejo de herramientas digitales.

El proceso de inscripción se realiza a través de la plataforma Betowa y consta de varios pasos:



Ingresar a la plataforma Betowa del SENA.

Seleccionar la opción “Cursos cortos”.

Buscar el curso de pastelería.

Hacer clic en “Inscribirse”.

Crear una cuenta o iniciar sesión con sus datos.

Una vez completado el formulario, el sistema enviará un correo electrónico con la confirmación del registro y los detalles del inicio de las clases.

Al tratarse de un programa virtual y gratuito, la entidad recomienda realizar la inscripción lo antes posible, ya que los cupos suelen agotarse rápidamente.



Cuánto puede ganar un chef pastelero en Colombia

De acuerdo con datos ofrecidos en la plataforma de CompuTrabajo, los salarios en el sector gastronómico pueden variar según la experiencia y el tipo de establecimiento. Además, cabe mencionar que para 2026, con el incremento del salario mínimo y el auxilio de transporte, el ingreso mensual también tuvo ajustes.



Chef ejecutivo: $3.492.724 + $249.000 = $3.741.724 mensuales.

Sous chef: $2.086.055 + $249.000 = $2.335.055 mensuales.

Chef de restaurante: $2.083.967 + $249.000 = $2.332.967 mensuales.

Chef: $1.990.401 + $249.000 = $2.239.401 mensuales.

Chef de partie: $1.887.804 + $249.000 = $2.136.804 mensuales.

Estas cifras corresponden a promedios salariales reportados por usuarios y empresas en la plataforma de empleo, por lo que pueden variar según la ciudad, el tipo de restaurante y la experiencia del profesional.