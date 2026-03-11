Habla Iván Zuleta y revela detalles sobre la extraña muerte de su sobrina: “Por todas partes”

El fallecimiento de Daniela Isabel Zuleta Gnecco, una adolescente de 15 años e integrante de la reconocida dinastía musical de los Zuleta, continúa generando conmoción en Valledupar y en el mundo del folclor vallenato. Mientras las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer las causas de su muerte, familiares de la menor han revelado detalles de lo ocurrido en las horas previas al trágico desenlace.

De acuerdo con la información conocida, la joven regresó a su vivienda en el barrio Novalito de Valledupar luego de cumplir con su jornada escolar en el colegio Gimnasio del Norte. Tras llegar a su casa, decidió subir a su habitación para descansar.

Su tío, el acordeonero y actual rey vallenato Iván Zuleta Barros, relató cómo transcurrieron los últimos minutos antes de que la familia notara que algo no estaba bien.

Según le contó a Noticias Caracol, Daniela “llega del colegio, sube a su habitación y se acuesta”. Sin embargo, poco tiempo después se produjo el hallazgo que encendió las alarmas.



Daniel Isabel Zuleta, sobrina de Iván Zuleta. Foto: Redes sociales

“Cuando su mamá la va a llamar, aproximadamente a los 40 minutos, estaba llena de vómito por todas partes y al parecer ya no presentaba signos vitales”, explicó el músico al referirse a la escena que encontraron los familiares de la adolescente.

Tras percatarse de la situación, sus allegados la trasladaron de inmediato a la Clínica Erasmo, en Valledupar. Allí, el personal médico realizó maniobras avanzadas de reanimación con la intención de salvarle la vida. No obstante, según reportaron medios regionales, posteriormente se confirmó que la menor había fallecido antes de ser ingresada al centro médico.

Por ahora, las causas exactas de la muerte no han sido determinadas. El cuerpo de la adolescente fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se realizan los estudios correspondientes que permitirán establecer con precisión qué ocurrió.

Sobre el proceso de investigación, Iván Zuleta señaló que la familia espera los resultados de las autoridades competentes. “El caso está en manos de las autoridades, de Medicina Legal, de la Fiscalía, como debe ser, máxime porque se trata de una menor, y pues tenemos fe que sean los signos de Dios y hay que respetarlos”, afirmó.

Entre las hipótesis que han surgido preliminarmente se menciona la posibilidad de una broncoaspiración, un fenómeno médico que ocurre cuando fluidos o vómito ingresan a las vías respiratorias. Sin embargo, esta versión solo podrá confirmarse una vez se conozca el dictamen oficial de Medicina Legal.

La repentina muerte de Daniela Isabel Zuleta Gnecco ha causado profundo dolor en el entorno de la familia Zuleta, una de las más influyentes en la historia del vallenato. Diferentes figuras del género han expresado su solidaridad y mensajes de condolencia.

Uno de ellos fue el cantante Poncho Zuleta, quien dedicó un emotivo mensaje tras conocerse la noticia. “Hoy mi corazón y el de toda la familia Zuleta están llenos de tristeza por la partida de Daniela Isabel Zuleta Gnecco. Era una joven llena de luz, de cariño y de sueños, de esas personas que con su presencia alegraban la vida de quienes la rodeaban. Su ausencia nos duele profundamente, pero su recuerdo vivirá siempre en nuestros corazones”, escribió el artista.

El cantante también envió un mensaje de fortaleza a los padres de la menor. “Que Dios reciba a Daniela Isabel en su gloria y nos conceda la paz para aceptar su partida”, agregó.

Mientras tanto, en Valledupar familiares, amigos y miembros del folclor vallenato esperan los resultados oficiales que permitan esclarecer la muerte de la joven, cuya partida ha dejado una profunda tristeza en la región.