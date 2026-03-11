En vivo
Joven fue a terapia y descubrió que su psicóloga salía con el mismo hombre: "Le subió a la cuota"

Una joven reveló en TikTok que descubrió que su psicóloga salía con el mismo hombre que ella. La profesional lo sabía, le hizo preguntas sobre él y luego la enfrentó con la situación.

