Joven fue a terapia y descubrió que su psicóloga salía con el mismo hombre: "Le subió a la cuota"

Una joven contó en TikTok la insólita experiencia que vivió con su psicóloga: descubrió que ambas mantenían una relación con el mismo hombre. Según su relato, la profesional lo sabía desde el principio y, además, habría compartido información personal de la paciente con él.

La protagonista de la historia, identificada como Valentina en redes sociales, explicó que todo comenzó cuando decidió empezar terapia por primera vez. Durante las primeras sesiones se sintió cómoda con la profesional y pensó que había encontrado un espacio seguro para hablar de su vida.

Sin embargo, con el paso de los meses empezó a vivir situaciones que le generaron incomodidad. Según contó, comenzó a encontrarse con la psicóloga en distintos lugares fuera del consultorio.

“Pasaron dos o tres meses y la empecé a cruzar literalmente en todos lados: en bares, boliches y en la calle”, relató en el video.



Aunque aclaró que no le molestaba verla fuera del ámbito laboral, dijo que sí le generaba incomodidad la dinámica de verla en ambientes de fiesta y luego, pocos días después, tener que contarle sus problemas personales en consulta. Por esa razón decidió dejar la terapia durante aproximadamente un mes.

Durante ese tiempo conoció a un hombre con el que comenzó a salir. Según explicó, se veían con frecuencia y él parecía interesado en su bienestar. De hecho, el joven le insistía en que retomara las sesiones con su psicóloga y le diera otra oportunidad.

Finalmente decidió volver a terapia. En esa nueva consulta ocurrió algo que, según su relato, le llamó la atención desde el primer momento: la psicóloga comenzó a hacerle preguntas muy específicas sobre su vida sentimental reciente.

“Me preguntó si había conocido a alguien en ese mes. Después quiso saber su nombre, qué estudiaba, cada cuánto nos veíamos y si hablábamos todos los días”, contó.

Cuando Valentina mencionó el nombre del hombre, notó una reacción que le resultó extraña. “Se quedó pálida y me miró con una cara rara”, recordó.

Días después, durante una cena con el joven, recibió un comentario que encendió las alarmas. Según dijo, él le mencionó que la psicóloga le había contado que ella había retomado la terapia.

“Ahí me di cuenta de que algo estaba mal. Pensé: ella no puede contarle esto a nadie”, explicó.

La joven decidió entonces escribirle a la profesional para expresar su inconformidad. La psicóloga le respondió proponiéndole una sesión al día siguiente para hablar del tema.

Según relató en TikTok, al llegar al consultorio la psicóloga le dijo que ya no hablarían como terapeuta y paciente, sino “de mujer a mujer”. Fue en ese momento cuando le reveló que ambas estaban saliendo con el mismo hombre.

“Me dijo: ‘Estamos teniendo la misma relación sexo-afectiva con la misma persona’”, aseguró Valentina.

La joven contó que la situación la dejó en shock, especialmente cuando la profesional le explicó que el hombre no le había respondido un fin de semana porque había estado con ella.

Además, afirmó que después el hombre le envió un audio en el que señalaba que la psicóloga le había contado varios detalles personales de la paciente, incluso temas relacionados con su familia.

Valentina aseguró que en ese momento no presentó ninguna denuncia formal, aunque guardó mensajes y audios sobre lo ocurrido.