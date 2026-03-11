Capturan a hombre que entró desnudo a laboratorio y acosó a mujeres en barrio 20 de Julio

Momentos de angustia vivieron varias mujeres que se encontraban dentro de un laboratorio clínico y consultorio médico del barrio 20 de Julio, en el sur de Bogotá, luego de que un hombre ingresara completamente desnudo al establecimiento y realizara actos obscenos frente a las personas que estaban en el lugar.

El hecho ocurrió en la localidad de San Cristóbal y generó alarma entre trabajadores, pacientes y vecinos del sector, quienes alertaron a las autoridades tras presenciar el comportamiento del sujeto. Según informó la Policía Metropolitana de Bogotá, el hombre habría ingresado sin ropa al establecimiento y comenzó a realizar actos de connotación sexual, principalmente frente a mujeres que esperaban atención médica.

Tras los hechos, el individuo intentó abandonar el lugar rápidamente para evitar ser identificado. Sin embargo, la reacción de la comunidad y el aviso oportuno a las autoridades permitió que uniformados de vigilancia iniciaran la búsqueda en las calles cercanas al laboratorio.

De acuerdo con el coronel Darío Montenegro, comandante Operativo de Seguridad Ciudadana de la Policía de Bogotá, el sospechoso fue interceptado a pocas cuadras del sitio donde ocurrió el incidente.



En el barrio 20 de Julio, #SanCristóbal, policías capturaron a un hombre señalado de ingresar a un laboratorio químico y cometer actos obscenos frente a varias mujeres.



La reacción de las patrullas permitió capturarlo a pocas cuadras del lugar para que responda ante la justicia. pic.twitter.com/5JupoFXGpb — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) March 11, 2026

“Esta persona ingresó desnuda al establecimiento y realizó actos obscenos frente a quienes se encontraban allí. Gracias a la rápida reacción de nuestras patrullas de vigilancia, fue ubicado y capturado minutos después”, explicó el oficial.

El detenido tiene 31 años y, según reveló la Policía, cuenta con antecedentes judiciales por hechos similares. Las autoridades señalaron que en el año 2015 había sido vinculado a un proceso por el presunto delito de acto sexual abusivo.

Luego de su captura, el hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda por el delito de injuria por vía de hecho. Las autoridades también indicaron que los registros de las cámaras de seguridad del laboratorio serán una pieza fundamental dentro del proceso judicial que se adelanta en su contra.