En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
Elecciones presidenciales 2026
Petróleo
Guerra en Irán
Germán Vargas Lleras

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / A Stefan Medina le tocó ser portero en México por insólito error de Santiago Melé

A Stefan Medina le tocó ser portero en México por insólito error de Santiago Melé

El colombiano tuvo que ser el salvavidas de Monterrey en la Concachampions y sorprendió al tomar el mando para cuidar el arco de su equipo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad