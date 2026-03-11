A Stefan Medina le tocó ser portero en México por insólito error de Santiago Melé

El último choque de la Concachampions le ha dado la vuelta al mundo, que tuvo a un colombiano como protagonista. Fue durante el duelo entre Monterrey y Cruz Azul por los octavos de final de esta competencia en donde el defensa Stefan Medina terminó poniéndose los guantes al término del partido.

Todo pasó tras un insólito error del portero uruguayo Santiago Melé, que salió a destiempo a despejar una pelota y entró de manera temeraria contra uno de los rivales por lo que terminó viendo la tarjeta roja, obligando al colombiano a ser el salvavidas y ponerse los guantes.

Este gol de NICO IBÁÑEZ, de Cruz Azul, no lo ataja ni Stefan Medina, ni la Bomba Ruiz Díaz, ni Jonathan Orozco, ni Barovero ni Andrada, ni el Mochis ni Melé ni nadie 🧤pic.twitter.com/C9677dKEhs — 𝙁𝙚𝙡𝙞𝙥𝙚 𝙈𝙤𝙧𝙖𝙡𝙚𝙨 (@ELFrancoDeLFuT) March 11, 2026

Sin embargo, las cosas salieron mal y pese a la buena voluntad del antioqueño, el resultado costó la victoria parcial que tenía en ese momento el club de 2 a 1, pues en el tiempo que Medina estuvo en el arco, Cruz Azul logró darle la vuelta para llevarse un 3 a 2.

La imagen de Medina con los guantes puestos en el BBVA se volvió virales, pero, sin duda, la poca experiencia del antioqueño bajo los tres palos se notó en los momentos de poca reacción. Además, los rayados tampoco defendieron bien y tuvieron una pésima reacción de la situación en donde se fueron metiendo atrás para cederle la pelota al rival que, por supuesto, no desaprovecharon la situación del equipo.



“Después de perder, las sensaciones no son buenas. Hay derrotas y derrotas, no me gusta hablar de derrotas dignas, pero un equipo no puede cambiar de un día para otro. Se notó un paso positivo para la competitividad que estamos buscando como equipo, donde más allá de los nombres empezaron a responder todos”, dijo el técnico Nicolás Sánchez sobre este resultado.

La vuelta se disputará el 17 de marzo, Monterrey tendrá que darle vuelta a este marcador en condición de visitante. Duelo que se disputará a las 10:00 de la noche (hora colombiana).

Empató el Cruz Azul y está Stefan Medina de portero JAJAJAJA 🚬 pic.twitter.com/DWnQkwV3Kp — Martinalgui (@MartinoliCuri) March 11, 2026