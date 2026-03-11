Ley pone fin a estas prácticas de deudores: eliminan alivio que tenían con casas de cobranza

Muchos colombianos que tienen deudas o están en mora suelen creer que las casas de cobranza tienen la obligación de ofrecer descuentos o nuevas condiciones de pago para facilitar acuerdos. Sin embargo, la realidad es diferente: en Colombia no existe una ley que obligue a estas entidades a renegociar las deudas financieras.

La confusión surge debido a que las casas de cobranza ofrecen alternativas para recuperar parte del dinero adeudado. Pero esos acuerdos dependen básicamente de la voluntad de la entidad que compró la cartera, y no de una obligación legal.



Casas de cobranza y deudas en Colombia: lo que dice la ley

En el país, cuando una persona deja de pagar un crédito durante un tiempo prolongado, las entidades financieras suelen vender la cartera vencida a empresas especializadas en cobranza. Estas compañías adquieren la deuda y luego buscan la manera de recuperarla por medio de negociaciones con los deudores.

Durante años, muchos colombianos han alcanzado acuerdos que incluyen descuentos, ya sea en intereses o pagos parciales, para cerrar la obligación. Sin embargo, algunos deudores han interpretado esos acuerdos como un derecho automático.

Lo cierto es que no hay una norma en Colombia que obligue a las casas de cobranza a refinanciar o reducir la deuda. Por lo tanto, cualquier rebaja o facilidad de pago depende exclusivamente de la decisión de la entidad que administre la cartera.



Deudores preocupados por Ley Freepik

Casas de cobranza no están obligadas a negociar deudas

Dentro de los procesos de insolvencia existe una etapa conocida como negociación, a la que algunos deudores recurren buscando mejores condiciones para ponerse al día. Sin embargo, esto no significa que la empresa de cobranza esté obligada a aceptar las condiciones que propone el deudor.

De acuerdo con expertos en el tema, el margen de negociación depende de varios factores, entre ellos la situación financiera del deudor, el monto de la deuda y el precio al que la cartera fue comprada por la casa de cobranza.

Publicidad

Entre los aspectos clave que deben tener en cuenta los deudores están:



Las casas de cobranza no están obligadas a ofrecer descuentos.

Los acuerdos dependen de la voluntad de la entidad.

El valor final puede ser menor si la deuda fue comprada a bajo costo.

Qué pueden hacer los deudores para lograr un acuerdo

De acuerdo con lo revelado por la abogada y creadora de contenido Jessi Santodomingo, una estrategia que usan algunos deudores es ahorrar dinero mientras esperan que la entidad de cobranza ofrezca una rebaja para cerrar la deuda. En muchos casos, las empresas prefieren recuperar una parte del dinero antes que mantener una cartera incobrable durante años.

Si se llega a un acuerdo, los expertos recomiendan dejar todas las condiciones por escrito, incluyendo el valor final a pagar y el estado en el que quedará la deuda. Esto permite evitar malentendidos o posibles fraudes durante el proceso de negociación.