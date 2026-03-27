En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
'Iván Mordisco'
Nicolás Maduro
Accidente de avión Hércules

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Tecnología  / ¿La inteligencia artificial afecta la identidad, memoria y percepción de las personas?

¿La inteligencia artificial afecta la identidad, memoria y percepción de las personas?

Estudios evidencian que los jóvenes ya consultan a la inteligencia artificial sobre temas de salud mental como la ansiedad o la tristeza.

Publicidad

Publicidad

Publicidad