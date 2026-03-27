¿La inteligencia artificial afecta la identidad, memoria y percepción de las personas?

La inteligencia artificial (IA) ya no solo está transformando industrias, automatizando tareas o acelerando procesos. Su impacto ha comenzado a penetrar dimensiones más íntimas de la experiencia humana, modificando la forma en que las personas construyen su identidad, recuerdan su historia y perciben el mundo que las rodea.

De acuerdo con el estudio Hábitos de uso y seguridad en IA, realizado por la empresa ESET, el 51 % de los jóvenes ya consulta a la inteligencia artificial sobre temas de salud mental como la ansiedad o la tristeza. Sin embargo, solo el 37 % contrasta estas recomendaciones con un profesional. A esto se suma que el 39 % de los expertos anticipa una transformación negativa en la identidad y el propósito humano hacia 2035, mientras que el 44 % prevé una disminución en la independencia individual a medida que los sistemas algorítmicos ganan terreno en decisiones sensibles.

“La IA avanza a una velocidad exponencial, pero nuestra capacidad emocional, ética y cultural no evoluciona al mismo ritmo. El verdadero desajuste no está en la tecnología, sino en la conciencia”, advierte la escritora Laura Montoya, autora del libro Un mundo que ya fue imaginado. Según la autora, delegar en los algoritmos decisiones profundamente humanas —como el criterio, la compasión o el sentido de las cosas— podría tener consecuencias en la forma en que las personas se relacionan con su propia humanidad.

En ese contexto, los algoritmos no solo organizan información, sino que también influyen en la construcción de identidad. Al priorizar contenidos, sugerir gustos y replicar patrones de comportamiento, pueden reducir el espacio para la duda, el cambio y el pensamiento crítico. Este fenómeno abre la puerta a uno de los riesgos más profundos: que capacidades humanas como discernir, cuestionar o decidir de forma autónoma comiencen a atrofiarse por falta de uso, en un entorno cada vez más mediado por sistemas inteligentes.



Bajo esta mirada, Laura Montoya presenta 'Un mundo que ya fue imaginado', una obra que invita a reflexionar sobre el momento actual. El libro plantea que muchas ideas que antes pertenecían a la ciencia ficción hoy hacen parte de la cotidianidad, y propone una pausa para cuestionar cómo se está viviendo dentro de esta nueva realidad. La autora llevará esta conversación al escenario de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, donde se discutirá el papel de la conciencia, el criterio y la experiencia humana en una era dominada por algoritmos.