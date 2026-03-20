Estudie gratis programación, marketing e inteligencia artificial: así puede inscribirse

En medio del crecimiento acelerado de la economía digital, cada vez más colombianos buscan capacitarse en áreas como tecnología, inteligencia artificial y marketing.

En respuesta a esta necesidad, la plataforma educativa Platzi anunció una nueva edición de Platzi Day 2026, una jornada gratuita que permitirá acceder sin costo a todos sus cursos por tiempo limitado.

La iniciativa estará disponible desde la tarde del jueves 19 de marzo hasta el domingo 22 de marzo, ofreciendo una oportunidad única para aprender habilidades clave sin pagar suscripción.



Cursos gratis virtuales: fechas y cómo inscribirse

Durante los días del evento, cualquier persona podrá registrarse de forma gratuita y acceder a los contenidos educativos. El único requisito es crear una cuenta en la página oficial del evento.

Cursos gratis - referencia // Foto: Unplash

Este acceso temporal permitirá explorar múltiples rutas de aprendizaje en sectores de alta demanda laboral, lo que convierte esta iniciativa en una oportunidad clave para estudiantes, profesionales y personas interesadas en reinventar su perfil laboral.



Qué cursos gratuitos ofrece Platzi

Uno de los mayores atractivos de esta jornada es la variedad de cursos disponibles, especialmente en áreas tecnológicas y digitales que hoy lideran el mercado.



Entre las opciones más destacadas se encuentran:



Cursos de inteligencia artificial aplicada, incluyendo generación de imágenes y creación de contenido automatizado

Formación en prompt engineering, una habilidad clave en el uso de IA

Programas para crear páginas web desde cero

Automatización de procesos digitales con herramientas modernas

Cursos sobre plataformas emergentes utilizadas en la industria tecnológica

Contenidos de marketing digital y habilidades profesionales

Estos cursos están diseñados tanto para principiantes como para personas con experiencia que buscan actualizar sus conocimientos.

El auge de la inteligencia artificial ha transformado el mercado laboral, aumentando la demanda de profesionales con conocimientos en estas áreas. Iniciativas como Platzi Day 2026 permiten que más personas accedan a formación de calidad sin barreras económicas.

Foto: Pexels.

Además, el aprendizaje de programación, automatización y herramientas digitales se ha convertido en un diferenciador clave para quienes buscan mejores oportunidades laborales o ingresos en el entorno digital.

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Es importante tener en cuenta que el acceso gratuito estará habilitado únicamente durante los días del evento. Una vez finalice, los cursos volverán a su modalidad paga habitual.

Por eso, la recomendación es registrarse con anticipación y aprovechar al máximo esta jornada a través de este link platzi.com/day, que representa una puerta de entrada al mundo de la tecnología, el marketing y la inteligencia artificial.