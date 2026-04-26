Ahora se podría estudiar por WhatsApp: así puede aplicar a cursos gratis

El acceso a la educación sigue enfrentando una transformación importante, y ahora una de las plataformas más usadas por las personas se convertiría en un aula de clase. Resulta que WhatsApp, la aplicación de mensajería de Meta y que es utilizada por millones de personas todos los días, permitiría abrir espacios para formación gratuita, en especial en temas de impacto social y liderazgo.

La apuesta tiene la misión de romper una de las barreras más comunes: la conectividad; para muchas personas es complejo acceder a cursos por falta de internet. Debido a este modelo, la idea es llevar el aprendizaje a cada rincón y directamente al celular, sin complicaciones y con contenidos que se adaptan a lo que necesita cada usuario.



Ahora se podrá estudiar por WhatsApp: así es el modelo educativo

Resulta que la iniciativa liderada por Acumen Academy, misma que ya ha formado a más de 8.000 personas en Colombia y otros países de habla hispana, busca brindar cursos gratuitos por medio de WhatsApp, empleando un sistema interactivo que funciona como aula virtual.



Los contenidos llegan en formatos como audios, imágenes y videos

Se interactúa con un chatbot diseñado para guiar el aprendizaje

No se necesitan conocimientos técnicos avanzados

Solo requiere conexión básica a internet

Este formato permite que incluso personas en zonas rurales o con acceso limitado a tecnología puedan participar en procesos de formación sin mayores dificultades.

WhatsApp Foto: Unplash

Cursos gratis por WhatsApp: quiénes pueden aplicar

La convocatoria está abierta para que cualquier persona interesada en aprender en temas de impacto social, liderazgo o emprendimiento con propósito pueda aplicar. Por lo tanto, no se exige experiencia previa, lo que hace que más personas de comunidades que tradicionalmente no pueden optar por estos programas puedan hacerlo.



De hecho, según la organización, el objetivo es poder fortalecer capacidades de las personas que trabajan en territorios o que buscan generar cambios reales en sus comunidades. “La tecnología está empezando a jugar un papel importante como herramienta de democratización”, explicó Laura Ruiz.

Por su parte, los cursos tienen una duración de entre tres y nueve semanas; además, están diseñados para adaptarse a la rutina diaria, con una dedicación promedio de hora y media a la semana.

Cursos gratis por WhatsApp Suministrado

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Formación accesible: así puede aplicar a estos cursos gratuitos

El proceso de inscripción es sencillo y se realiza a través de los canales oficiales de la organización, principalmente sus redes sociales y listas de difusión. Uno de los programas más destacados es “Voz Auténtica”, que iniciará el 29 de abril y busca conectar el propósito personal con la capacidad de influir en otros.

Más allá del contenido, lo que marca la diferencia es el enfoque. Este modelo no depende de plataformas complejas, sino de una herramienta cotidiana. La apuesta es clara: llevar conocimiento útil a más personas, sin importar su ubicación o nivel de acceso tecnológico.