"El cuerpo nunca miente": experta explica cómo interpretar la comunicación no verbal

La comunicación no verbal está presente en cada interacción cotidiana y puede influir de manera determinante en la percepción que tienen los demás sobre una persona. Así lo aseguró la especialista en comunicación verbal y no verbal Rita Karanauskas, quien explicó que los gestos, la postura, la voz y la imagen también comunican.

"El cuerpo nunca miente. Tienes toda la razón. Las palabras sí, pero el cuerpo no", afirmó la experta durante su participación en En Blu Jeans de Blu Radio. Según explicó, los movimientos corporales están relacionados con las reacciones químicas del organismo, por lo que reflejan de manera natural las emociones y los estados internos de una persona.

Karanauskas aclaró que la mayoría de las personas no sabe interpretar correctamente el lenguaje corporal porque nunca lo ha estudiado. En su caso, señaló que su formación comenzó con la detección de mentiras, disciplina en la que aprendió a analizar los cambios en el cuerpo y en la voz para identificar posibles inconsistencias en un discurso.

Sin embargo, advirtió que no existe un gesto único que permita concluir que alguien está mintiendo. Explicó que la detección de una posible mentira requiere analizar un conjunto de señales y entender el contexto en el que aparecen, ya que el miedo puede generar cambios fisiológicos que se reflejan en el comportamiento corporal.



¿Cómo identificar gestos que nos pueden delatar? Foto: ImageFX

Durante la entrevista también desmintió creencias ampliamente difundidas, como que evitar el contacto visual o taparse la boca al hablar son pruebas de que una persona oculta información. Según indicó, muchos de esos comportamientos son hábitos aprendidos durante la infancia por imitación dentro del entorno familiar y no necesariamente revelan engaño.

La especialista también ofreció recomendaciones para proyectar una comunicación más segura y efectiva. Entre ellas destacó mantener los hombros hacia atrás, la cabeza recta y la mirada al frente, posturas que suelen asociarse con confianza y liderazgo.

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Además, explicó el concepto de rapport, una técnica utilizada para generar empatía y conexión con otras personas mediante pequeños ajustes en el lenguaje corporal y en la forma de comunicarse. De acuerdo con Karanauskas, esta estrategia es ampliamente utilizada en procesos de negociación, entrevistas laborales y escenarios donde es necesario construir confianza.

Finalmente, la experta recordó que el lenguaje no verbal puede convertirse en una poderosa herramienta de comunicación cuando se comprende y se utiliza de manera consciente, pues, como resumió durante la conversación, "el cuerpo nunca miente".

Escuche la entrevista aquí: