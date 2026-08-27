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Blu Radio  / Mundo  / Trump firma un decreto para cambiar el nombre del Lago Ontario a "Lago de América"

Trump firma un decreto para cambiar el nombre del Lago Ontario a "Lago de América"

El mandatario dijo que la idea de cambiar el nombre "era algo en lo que había estado pensando desde hace tiempo".

Lago Ontario en Toronto, Canadá. EFE.jpg
Lago Ontario en Toronto, Canadá.
Foto: EFE.
Por: Juan Camilo Maldonado
|
Actualizado: 27 de ago, 2026

Donald Trump, inmerso en una confrontación diplomática con Canadá, firmó este jueves una orden ejecutiva por la que cambia "inmediatamente" el nombre del Lago Ontario, ubicado en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, a "Lago de América".

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"Tenemos un golfo y tenemos un lago. Solo nos falta un océano", comentó el presidente estadounidense, quien ya había ordenado cambiar el nombre del Golfo de México a "Golfo de América".

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El republicano firmó el decreto desde la Casa Blanca, una orden que se produce en medio de la guerra comercial entre la mayor economía del mundo y su vecino del norte.

"Los funcionarios canadienses nos han tratado muy mal. Son gente desagradable", señaló Trump.

El mandatario dijo que la idea de cambiar el nombre "era algo en lo que había estado pensando desde hace tiempo".

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"Como saben, teníamos algo llamado el Golfo de México, lo cambiamos y ahora es de forma muy rutinaria el Golfo de América", agregó.

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Trump señaló que quizás ahora tenga que cambiar el nombre del océano Atlántico o del Pacífico. "Quizás cambiemos ambos", apuntó.

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