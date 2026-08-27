Video muestra momento exacto en el que inició la tragedia que deja más de 300 muertos en Nepal

Un video que circula en redes sociales permite reconstruir cómo comenzó la devastadora inundación que golpeó la zona fronteriza entre Nepal y China y que, hasta el momento, deja al menos 359 personas muertas en territorio nepalí.

Las imágenes muestran el avance de una enorme corriente de agua, lodo y escombros que terminó arrasando viviendas y parte de la infraestructura en el distrito de Rasuwa, al norte de Nepal. La fuerza del fenómeno fue tal que vehículos, casas y otros elementos fueron arrastrados por el río.

La Policía de Nepal también difundió imágenes en las que se observa un río completamente desbordado mientras el agua avanza por las poblaciones cercanas. En fotografías se pueden ver viviendas prácticamente cubiertas por una gruesa capa de barro, una muestra de la magnitud de la emergencia.

A horrific scene of severe flooding at the Rasuwagadhi border point on the Nepal-Tibet border.

The strong currents wreaked havoc across the area, leaving 400 pilgrims and 105 Indian tourists also missing in the Nepal floods.#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods pic.twitter.com/dwAX12Gj7l — Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) August 26, 2026

De acuerdo con la reconstrucción que acompaña uno de los videos difundidos en redes sociales, la tragedia habría comenzado con el desprendimiento de una enorme masa de hielo y roca de un glaciar, cerca de la frontera con China. El material cayó hacia el valle y bloqueó el curso del río Bhote Koshi.



Ese bloqueo habría generado un lago temporal, conocido como lago barrera. La acumulación de agua y sedimentos aumentó la presión hasta que la barrera cedió, liberando de manera repentina una gigantesca masa de agua, lodo, hielo, rocas y otros escombros que avanzó río abajo con una fuerza extraordinaria.

El fenómeno afectó tanto a la región tibetana de Gyirong como al distrito nepalí de Rasuwa. La emergencia destruyó carreteras y puentes y dejó incomunicadas varias zonas, mientras los equipos de rescate utilizan helicópteros para evacuar a personas atrapadas.

🏔 Catastrophe au #Népal : c'est bel et bien l'effondrement d'un #glacier qui est à l'origine de ces #inondations d'une ampleur et d'une violence catastrophiques. La chute de ce pan de montagne a conduit à un #GLOF (Glacial Lake Outburst Flood), une vidange brutale d'un lac… pic.twitter.com/ifqUIB5DNS — Guillaume Woznica (@GWoznica) August 27, 2026

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Las autoridades nepalíes informaron que 445 personas han sido rescatadas con vida en las últimas horas, entre ellas 27 extranjeros. Sin embargo, la cifra de desaparecidos mantiene en alerta a los organismos de socorro.

Según el último reporte de la Junta de Turismo de Nepal (NTB), 644 turistas y viajeros registrados en la zona continúan desaparecidos. De ellos, 127 son ciudadanos nepalíes y 517 extranjeros. India es el país con más ciudadanos reportados como desaparecidos, con 178 casos, seguido de Estados Unidos, con 65; Ucrania, con 53; Malasia, con 51, y Australia, con 35. Estas cifras corresponden a reportes preliminares que continúan siendo verificados por las autoridades.

El desastre golpeó además una ruta utilizada por turistas y peregrinos que se dirigen hacia el monte Kailash, una montaña sagrada para varias religiones asiáticas. La zona es frecuentada por viajeros internacionales, lo que explica la presencia de ciudadanos de diferentes países entre los desaparecidos.

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Del otro lado de la frontera, en el condado tibetano de Gyirong, las autoridades chinas reportan tres muertos y 558 desaparecidos. De esta manera, el balance conjunto de Nepal y China supera las 360 víctimas mortales y alcanza alrededor de 1.400 personas desaparecidas.

Mientras continúan las labores de búsqueda, científicos y autoridades intentan establecer con precisión la secuencia que provocó la tragedia. Los primeros reportes apuntan a un colapso de hielo y roca seguido por un gigantesco flujo de escombros, mientras las lluvias del monzón habrían contribuido a aumentar la cantidad de agua y sedimentos movilizados.

La emergencia mantiene además el riesgo de nuevos desbordamientos, debido a la acumulación de agua y material en distintos puntos de los ríos de la región. Por ahora, los equipos de rescate trabajan contrarreloj para encontrar sobrevivientes y determinar el paradero de cientos de personas que siguen sin ser localizadas.