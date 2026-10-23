Avalancha en Guaca, Santander, deja cuatro puentes afectados y pérdidas millonarias

Una avalancha en Guaca, Santander, dejó cuatro puentes afectados, dos viviendas con daños y 120 familias sin agua potable por las afectaciones en el acueducto de la vereda Sisota. La emergencia también ocasionó afectaciones en la movilidad por daños en las vías.

El balance preliminar reporta la pérdida de 10.000 alevinos de trucha y daños en 10 hectáreas de cultivos de papa, cebolla y ajo, con pérdidas económicas estimadas en más de $1.000 millones.

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Cerca de 120 familias afectadas por la suspensión del suministro de agua, daños en vías y puentes, y pérdidas millonarias en la producción agrícola y piscícola deja la creciente de dos quebradas en Guaca, Santander. La emergencia afectó dos acueductos veredales #MañanasBlu pic.twitter.com/FAX01vRY85 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 23, 2026

Las afectaciones incluyen el cierre de la vía Guaca–Los Ranchos–Sisota, que dificulta la movilidad de las comunidades rurales y el acceso a las zonas impactadas. "Además, los daños en el acueducto de la vereda Sisota mantienen a 120 familias sin suministro de agua potable", dijo el alcalde Ángel Ferney Villamizar.

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El mandatario dijo que es necesaria la llegada de maquinaria amarilla para solucionar los problemas de movilidad en las vías rurales. "Tenemos daños en el sistema de alcantarillado, una batea, dos puentes peatonales y afectaciones en cultivos agrícolas", señaló.

Emergencia en Guaca, Santander, por la creciente de dos quebradas que causó daños en vías, puentes y dos acueductos veredales, afectando el suministro de agua a 120 familias. También se reportan pérdidas millonarias en cultivos agrícolas y producción de trucha #MañanasBlu pic.twitter.com/UmIz5XLC7K — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 22, 2026

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Ante la magnitud de la emergencia, la Alcaldía de Guaca solicitó apoyo a la Gobernación de Santander, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Ministerio de Agricultura para disponer de maquinaria amarilla, asistencia humanitaria y recursos que permitan recuperar la movilidad, restablecer el servicio de agua y atender a las familias damnificadas.

La situación también genera preocupación en San Andrés, Cerrito y Suratá, donde las autoridades mantienen bajo monitoreo los ríos El Congreso, Servitá y Suratá, respectivamente. Asimismo, se reportan fuertes lluvias en el páramo del Almorzadero.

Lluvias dejan una persona desaparecida y daños viales en cinco municipios de Santander #MañanasBlu https://t.co/7BfLIUe1Qa — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 22, 2026

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Las autoridades recomendaron a las comunidades mantenerse alejadas de las riberas de ríos y quebradas, evitar el tránsito por puentes averiados y vías afectadas, y atender las indicaciones de los organismos de socorro.