Corte Suprema acusa Mauricio Aguilar por presunta corrupción en elección en la CDMB

La Corte Suprema de Justicia formuló acusación contra el exgobernador de Santander Mauricio Aguilar Hurtado por el presunto delito de prevaricato por acción, dentro de un proceso relacionado con la elección del Consejo Directivo de la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB).

La decisión se conoció durante una audiencia de la Sala de Primera Instancia, presidida por la magistrada Paula Andrea Ramírez Barbosa, en la que se formalizó la acusación contra el exmandatario departamental.

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“La sala declara formalmente acusado al señor Mauricio Aguilar Hurtado, en calidad de exgobernador del departamento de Santander como probable autor del delito de prevaricato por acción previsto en el artículo 413 del Código Penal a título de dolo”, señaló la magistrada Ramírez.

Los hechos investigados ocurrieron en febrero de 2023, cuando Aguilar se desempeñaba como gobernador de Santander y presidía la Asamblea Corporativa Ordinaria de la autoridad ambiental. Durante esa sesión fueron elegidos cuatro alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga para hacer parte del Consejo Directivo de la entidad.



Según la Fiscalía, el entonces gobernador habría dado continuidad al proceso electoral pese a las advertencias sobre posibles irregularidades y a las recusaciones presentadas por presuntos conflictos de intereses.

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La elección fue objeto de demandas y posteriormente anulada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado, cuyos pronunciamientos señalaron incumplimientos de las disposiciones legales que regulaban el procedimiento.