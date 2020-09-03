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Blu Radio  / Mauricio Aguilar

Mauricio Aguilar

Mauricio Aguilar - exgobernador de Santander.jpg
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Fiscalía imputó cargos a Mauricio Aguilar por fallido megacolegio de Suaita

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Exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar, sufrió accidente ciclístico en Valledupar

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Formulan cargos a Mauricio Aguilar por presunta irregularidad en obra vial: “falta grave”

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Exgobernador de Santander Mauricio Aguilar, acusado formalmente ante la Corte Suprema de Justicia

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Exgobernador Mauricio Aguilar no aceptó cargos por presunta irregularidad en contratos

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Imputarán por presunta corrupción al exgobernador de Santander Mauricio Aguilar

372631_Mauricio Aguilar, gobernador de Santander / Foto: Gobernación
Santanderes

Formulan cargos contra Mauricio Aguilar por posible corrupción en contrato por el COVID

FOTO GOBERNADOR MAURICIO AGUILAR.jfif
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Procuraduría formuló cargos al exgobernador Mauricio Aguilar por contrato de COVID-19

FOTO GOBERNADOR MAURICIO AGUILAR.jfif
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Daños fiscales por $3.727 millones halló Contraloría de Santander en gobierno de Mauricio Aguilar

Gobernador de Santander Mauricio Aguilar Hurtado
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Cuestionan licitación para infraestructura turística en Santander que dejó Mauricio Aguilar

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