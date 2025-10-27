En vivo
Exgobernador de Santander Mauricio Aguilar, acusado formalmente ante la Corte Suprema de Justicia

Exgobernador de Santander Mauricio Aguilar, acusado formalmente ante la Corte Suprema de Justicia

La Sala de Primera Instancia declaró formalmente acusado al exmandatario por presuntas irregularidades en dos convenios firmados entre la Gobernación de Santander y el Canal TRO.

Mauricio Aguilar - exgobernador de Santander.jpg
Blu Radio. Exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar //Foto: tomada de Twitter: @MAguilarHurtado
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de oct, 2025

La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia acusó formalmente al exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, por los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

De acuerdo con el ente acusador, existe material probatorio suficiente para demostrar la presunta responsabilidad del exmandatario departamental en la comisión de estos delitos, relacionados con irregularidades en la contratación de dos convenios por más de $8.000 millones entre la Gobernación de Santander y el Canal TRO, destinados a la producción y transmisión de contenidos institucionales.

Los convenios, uno por más de $2.700 millones y otro por $5.800 millones, tenían como objetivo la ejecución de un “plan de medios para mejorar la imagen institucional”. Sin embargo, según la Fiscalía, no se acataron las reglas del Estatuto de Contratación Pública y se omitieron varios procedimientos precontractuales.

La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, presidida por el magistrado Ariel Augusto Torres, reconoció como víctimas en este proceso a la Contraloría de Santander y a la Gobernación de Santander.

Con esta acusación se iniciará formalmente el juicio contra Mauricio Aguilar Hurtado, en el cual la Fiscalía Delegada ante el Alto Tribunal presentará las pruebas recopiladas, mientras que la defensa del exgobernador podrá exponer sus argumentos.

Cabe recordar que Aguilar Hurtado se ha declarado inocente de los hechos que se le atribuyen. En los próximos días, la Sala anunciará las pruebas que se tendrán en cuenta dentro del juicio oral.

