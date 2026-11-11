Ofrecen $ 30 millones de recompensa en búsqueda de amigas desaparecidas en Barranquilla

Cinco días de desaparición suman Kelly Acosta Restrepo y Sonia Margarita Sanjuan, las dos mujeres a las que el pasado viernes se les vio subirse a una camioneta de alta gama en el norte de Barranquilla, luego de compartir un café en una conocida pastelería, y desde entonces no se supo más nada de ellas.

Tanto la Policía Metropolitana como la Alcaldía Distrital han intentado reconstruir el trayecto que tomaron en ese vehículo y, en las últimas horas, anunciaron una recompensa de 30 millones de pesos para todo aquel que entregue información clave para encontrarlas.

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“Teniendo en cuenta los hechos presentados el día viernes, donde se reporta la desaparición de dos mujeres en el transcurso del día, queremos hacer un llamado a toda la comunidad para que quien pueda aportar información que nos conduzca al paradero de alguna de estas dos personas, ponga en conocimiento de las autoridades a través de las líneas que están dispuestas, 165 del Gaula y la 155 de la patrulla púrpura y podamos dar con el paradero de estas dos personas”, dijo inicialmente el Coronel (RP) Nicolás Aníbal Martín Eljadue, jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana de Barranquilla.

“Se ha dispuesto de un monto hasta de 30 millones de pesos para que podamos incentivar la información y podamos estar atentos a cualquier cosa que pueda llevarnos al paradero de ellas”, agregó.



“Recordarles que la Policía Nacional en conjunto con la administración municipal se encuentran desplegando todas las capacidades operativas tecnológicas que cuenta la institucionalidad con el fin de reforzar esta búsqueda y dar con el paradero de estas dos personas. Nuevamente invitamos a la ciudadanía a informar oportunamente cualquier información que tengan frente a este suceso”, fueron las palabras de la general Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Kelly se desempeña como asesora en el Congreso de la República y en videos de cámaras de seguridad se puede apreciar cuando se embarcó en dicha camioneta durante la mañana del viernes junto a su amiga. La preocupación inició cuando ella no fue a buscar a sus hijas al colegio y su amiga Sonia tampoco llegó al almacén donde trabaja como administradora.

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El reporte en las circulares de búsqueda de ambas mujeres sostiene que Kelly Johana Acosta tiene 43 años, mide 150 cm, es de contextura delgada, tez blanca, cabello castaño claro y ojos color café; y Sonia Margarita Sanjuan tiene 41 años, mide 150 cm, es de tez morena y cabello rizado.