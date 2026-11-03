Asesinan a un subintendente de policía dentro de un banco en Ariguaní, Magdalena

En manos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación quedó la investigación iniciada, con la que se busca establecer las circunstancias y los móviles detrás del homicidio de un policía al interior de una entidad bancaria ubicada en la población de Ariguaní, Magdalena.

La víctima fue identificada en esta ocasión como el subintendente Ángel De Jesús Arrieta Ruiz, adscrito al Departamento de Policía Cesar e hijo de una familia muy conocida en este municipio, también conocido como El Difícil.

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Por redes sociales, son decenas las personas las que están lamentando lo sucedido y exigiendo justicia.

En la tarde de este martes, indican los reportes, Arrieta Ruiz se encontraba de permiso y adelantando diligencias personales cuando fue atacado con arma de fuego por un sujeto que ingresó al establecimiento bancario, causándole la muerte.



Hasta el momento, en el desarrollo de las indagaciones se intenta determinar si el ataque se derivó de un intento de hurto al establecimiento o si, por el contrario, estuvo inicialmente destinado contra el subintendente.

La Policía Nacional rechazó categóricamente este hecho que “enluta a nuestra institución, e invita a la comunidad a suministrar información que permita identificar y ubicar a los responsables, a través de la línea de emergencia 123”.

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“De manera inmediata, la Policía Nacional dispuso sus capacidades operativas y de investigación para contribuir al esclarecimiento de los hechos, así como a la identificación, ubicación y captura de los responsables”, escribió la institución armada en un comunicado oficial.