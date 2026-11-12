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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Camioneta de las dos mujeres desaparecidas en Barranquilla fue encontrada en un parqueadero

Camioneta de las dos mujeres desaparecidas en Barranquilla fue encontrada en un parqueadero

El carro estaba en un parqueadero del municipio de Soledad. Autoridades no han revelado detalles de quién la llevó hasta ese lugar.

camoneta desaparecidas.png
Momento en que Kelly Acosta Restrepo, y su amiga Sonia Margarita se disponían a subir a la camioneta que fue encontrada en un parqueadero de Soledad.
Captura video cortesía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de nov, 2026

En poder de las autoridades ya se encuentra la camioneta Toyota Prado TXL en la que se movilizaban la asesora del Congreso, Kelly Acosta Restrepo, y su amiga Sonia Margarita Sanjuan, después de salir de una conocida pastelería en el norte de Barranquilla donde estuvieron compartiendo un café.

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El vehículo de alta gama al que le venían siguiendo el rastro para encontrar una pista que permitiera ubicar a las dos mujeres, fue encontrado por las autoridades en un parqueadero del vecino municipio de Soledad.

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Autoridades no han revelado detalles de la forma en la que la camioneta llegó a este negocio y tampoco se ha logrado tener información del paradero de Kelly y Sonia, cuyo caso fue denunciado ante el Gaula de la Policía como desaparición forzada.

La Policía Metropolitana y la Alcaldía Distrital han intentado reconstruir el trayecto que las dos amigas tomaron en la camioneta y anunciaron una recompensa de 30 millones de pesos por información clave para encontrarlas.

"Se ha dispuesto de un monto hasta de 30 millones de pesos para que podamos incentivar la información y podamos estar atentos a cualquier cosa que pueda llevarnos al paradero de ellas. Quien pueda aportar información que nos conduzca al paradero de alguna de estas dos personas, ponga en conocimiento de las autoridades de las líneas que están dispuestas, de la línea 165 del Gaula y la 155 de la patrulla púrpura", informó el Coronel (RP) Nicolás Martín, jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana de Barranquilla.

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La general Sandra Rodríguez, comandante de la Policía metropolitana precisó que todas las capacidades operativas y tecnológicas están desplegadas para dar con el paradero de las dos mujeres.

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