Hallaron dos cuerpos sin vida en afluentes de Medellín tras las fuertes lluvias de las últimas horas

En medio de las crecientes registradas por las recientes y fuertes lluvias en la ciudad, las autoridades locales reportaron el hallazgo de dos cuerpos sin vida en afluentes del Valle de Aburrá. El primer caso se registró sobre el mediodía en las aguas del río Medellín, a la altura de la calle 77 con carrera 62, en inmediaciones del Parque Norte, donde transeúntes avistaron un cadáver flotando en sentido sur-norte y alertaron de inmediato a la central de emergencias.

Hasta el sector del norte de Medellín se desplazaron unidades del Cuerpo de Bomberos para efectuar las labores de rescate acuático, mientras la Policía Metropolitana acordonaba la zona para restringir el paso.

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De manera preliminar, las autoridades indicaron que el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición debido al tiempo prolongado de permanencia en el agua y a la corriente, por lo que su identidad y causas exactas del deceso permanecen por establecer tras el traslado a las instalaciones de Medicina Legal.

Horas más tarde, las autoridades recibieron un segundo reporte ciudadano que alertaba sobre la presencia de otro cuerpo sin vida a la orilla de una quebrada ubicada en la comuna 3, Manrique, en el nororiente de la ciudad. Organismos de socorro y unidades de policía judicial hicieron presencia en el sitio para realizar la inspección técnica y recuperar los restos humanos en medio de las difíciles condiciones del terreno.



Los organismos de investigación judicial adelantan las pesquisas correspondientes para determinar la identidad de las dos víctimas y esclarecer si ambos hallazgos guardan algún tipo de relación o corresponden a hechos aislados. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier información que permita avanzar en la identificación de los cuerpos en las dependencias forenses.